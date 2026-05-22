Pas encore nommé, le remplaçant de Vahid Halilhodzic sur le banc du FC Nantes pourra compter sur deux nouveaux attaquants internationaux.

Le FC Nantes peut déjà sourire malgré un contexte sportif compliqué. Alors que le club prépare une saison en Ligue 2 et attend toujours la nomination de son futur entraîneur, la formation nantaise continue, elle, de briller au plus haut niveau. Et une excellente nouvelle vient de tomber pour l’avenir des Canaris.

Dago et Merrifield à l’Euro U17

Le club a officialisé la convocation de Joshua Dago et Loan Merrifield en Équipe de France U17 pour disputer l’Euro 2026, organisé en Estonie du 25 mai au 7 juin. Deux attaquants issus de la formation nantaise qui rejoignent donc la sélection dirigée par José Alcocer. Un signal fort pour le centre de formation du FC Nantes, souvent considéré comme l’un des plus performants de France, même dans les périodes plus difficiles du club.

Les Bleuets débuteront la compétition le 26 mai face à l’Italie (13h30), avant d’enchaîner contre le Danemark le 29 mai (18h) puis le Monténégro le 1er juin (13h30). Une belle opportunité pour ces deux jeunes joueurs de se montrer sur la scène internationale et de continuer leur progression face aux meilleurs talents européens de leur génération.

Un avenir doré en Ligue 2 ?

Pour le FC Nantes, cette présence en sélection est aussi une forme de satisfaction dans une période d’incertitude sportive. Entre la reconstruction de l’effectif, les départs annoncés et l’arrivée attendue d’un nouveau coach, les Canaris vont devoir rebâtir une dynamique forte pour la saison à venir.

Et dans ce contexte, voir deux attaquants du club représenter la France à un Euro U17 rappelle que l’avenir nantais repose encore largement sur son centre de formation. Une bonne nouvelle pour le futur entraîneur, qui pourra s’appuyer sur des jeunes déjà exposés au haut niveau international.