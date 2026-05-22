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ASSE – OGC Nice : Puel réussit un énorme coup avant les barrages, les Verts sous pression !

Par Bastien Aubert - 22 Mai 2026, 11:40
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Claude Puel (OGC Nice)

La présence des internationaux pour les barrages entre l’ASSE et l’OGC Nice aurait été réglée par les Aiglons, grâce à leurs contacts.

Le piège se referme-t-il sur l’ASSE ? À quatre jours des barrages de Ligue 1 entre Saint-Étienne et l’OGC Nice, les Verts voient les mauvaises nouvelles s’accumuler pendant que le Gym, lui, semble réussir tous ses coups en coulisses.

L’OGC Nice a usé de ses contacts 

Déjà sanctionné par la commission de discipline de la LFP avec deux matches à huis clos ferme – plus un avec sursis –, le club azuréen aurait pourtant pu vivre une préparation encore plus chaotique. Car la FIFA a refusé d’accorder une dérogation permettant aux barragistes de conserver leurs internationaux après lundi, date officielle de mise à disposition des sélections avant la Coupe du monde.

Une décision qui faisait craindre un scénario catastrophe des deux côtés. Mais selon L’Équipe, l’OGC Nice a rapidement activé ses réseaux pour éviter l’hémorragie. Et le Gym aurait obtenu gain de cause. Le club azuréen devrait ainsi conserver l’ensemble de ses internationaux pour cette double confrontation décisive contre l’ASSE. Une excellente nouvelle pour Claude Puel, qui pourra notamment compter sur plusieurs cadres habituels de son équipe malgré ce contexte explosif.

Mais que fait l’ASSE avant les barrages ?

Même Elye Wahi, pourtant suspendu pour le barrage aller, resterait avec le groupe. Les Sénégalais Yéhvann Diouf et Antoine Mendy seraient également disponibles, tout comme le Ghanéen Kojo Peprah Oppong. Pour parvenir à ce résultat, Nice aurait directement échangé avec plusieurs fédérations et sélectionneurs. Toujours selon L’Équipe, certains contacts auraient même été noués en direct avec Emerse Faé ou Sabri Lamouchi afin d’obtenir un accord. Une gestion saluée en interne.

« L’avantage de vivre une saison comme celle-ci, avec autant de vents contraires, c’est qu’on est vaccinés, a expliqué Claude Puel en conférence de presse. On ne se focalise plus sur des choses qui sont lointaines. » Pendant ce temps, l’ASSE reste dans l’attente. Le club stéphanois n’a toujours pas communiqué officiellement sur la situation de ses internationaux, notamment Augustine Boakye, Abdulai Annan et Ben Old. Et cette différence d’anticipation entre les deux clubs commence forcément à interroger avant un rendez-vous aussi capital.

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