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FRANCE

ASSE : triple coup dur international avant les barrages contre l’OGC Nice

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 15:40
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Sofiane Diop (OGC Nice)

L’OGC ne devrait pas trop perdre de forces vives avant d’affronter l’ASSE en barrages de Ligue 1 (26-29 mai).

L’ASSE espérait voir l’OGC Nice fortement affaibli avant les barrages de Ligue 1… mais les dernières informations tombées ce jeudi refroidissent sérieusement cette hypothèse. Alors que la question des internationaux inquiétait énormément le Gym ces derniers jours, plusieurs dossiers importants viennent finalement de tourner en faveur des Niçois.

Diop, Diouf et Mendy opérationnels contre l’ASSE

Selon RMC Sport, le Sénégal a accepté de laisser Yehvann Diouf et Antoine Mendy à disposition de l’OGC Nice afin qu’ils puissent disputer les deux rencontres capitales face à l’ASSE, programmées les 26 et 29 mai. Un énorme soulagement pour Claude Puel. Car Diouf représente aujourd’hui l’un des éléments les plus importants du collectif niçois, tandis qu’Antoine Mendy apporte des solutions précieuses dans le secteur défensif. Mais ce n’est pas tout. 

Autre bonne nouvelle pour le Gym : Sofiane Diop ne figure pas dans la liste élargie du Maroc pour la Coupe du Monde. Le milieu offensif sera donc lui aussi totalement disponible pour les barrages contre les Verts. Trois dossiers qui tournent donc favorablement pour Nice au moment où le club craignait une véritable hémorragie liée aux sélections internationales.

L’OGC Nice limite la casse 

Pour l’ASSE, cela représente forcément un coup dur supplémentaire. Ces dernières heures, le contexte semblait pourtant devenir de plus en plus favorable aux Stéphanois avec les tensions internes niçoises, les mauvais résultats récents et la fatigue potentielle liée à la finale de Coupe de France contre Lens. Mais en conservant plusieurs cadres importants pour les barrages, l’OGC Nice limite considérablement la casse avant ce double affrontement sous très haute tension.

Philippe Montanier sait désormais qu’il devra probablement affronter une équipe niçoise beaucoup plus compétitive que prévu initialement. Reste maintenant à savoir dans quel état physique et mental arriveront les Aiglons après leur finale au Stade de France. Car même avec ces renforts conservés, le contexte autour du Gym reste particulièrement fragile à l’approche du rendez-vous le plus important de sa saison.

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