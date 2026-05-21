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FRANCE

OM : Richard élargit son réseau et se rapproche de Saadé, un énorme projet en secret ?

Par Bastien Aubert - 21 Mai 2026, 16:00
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Stéphane Richard (OM)

Stéphane Richard a déjà élargi son réseau avant son arrivée officielle à la présidence de l’OM début juillet. Notamment dans le monde politique…

Stéphane Richard n’a pas encore officiellement pris les commandes de l’OM que son influence commence déjà à se faire sentir bien au-delà du football. Et à Marseille, certains commencent à imaginer un scénario XXL autour de Rodolphe Saadé.

Richard élargit son réseau à Marseille

Très actif depuis plusieurs semaines, le futur président olympien avance sur tous les fronts : directeur sportif avec l’arrivée annoncée de Grégory Lorenzi, rapprochement avec Didier Drogba… mais aussi développement de son réseau politique et économique local. Selon L’Équipe, Richard connaît déjà parfaitement les rouages marseillais. Membre du conseil de surveillance du Grand Port Maritime de Marseille depuis 2022, propriétaire d’une villa à Malmousque, l’ancien patron d’Orange entretient depuis longtemps des relations étroites avec les grandes figures politiques locales.

Jean-Claude Gaudin hier, Renaud Muselier depuis des années, Benoît Payan ou encore Samia Ghali plus récemment : le futur président de l’OM a multiplié les connexions dans les sphères influentes de la ville. Mais ce n’est pas tout. L’Équipe révèle également sa proximité avec CMA CGM et surtout avec son puissant patron Rodolphe Saadé. Une relation qui alimente déjà beaucoup de fantasmes autour du futur de l’OM. 

CMA CGM au coeur du projet de l’OM ?

Car une question revient désormais avec insistance : Stéphane Richard peut-il convaincre Saadé de s’investir encore davantage dans le club marseillais ? Pour l’instant, rien n’indique un changement imminent de stratégie du côté de l’armateur marseillais. Mais l’idée commence clairement à circuler en coulisses. Et l’arrivée d’un président aussi connecté que Richard pourrait forcément ouvrir de nouvelles portes. Dans un contexte où l’OM cherche à renforcer sa puissance économique et son rayonnement international, le soutien plus massif d’un groupe comme CMA CGM représenterait évidemment un levier colossal. 

Le timing intrigue également. Alors que Richard tente déjà de rassurer les supporters avec plusieurs dossiers symboliques — le futur organigramme sportif, le possible retour de Didier Drogba ou encore le dialogue autour de l’identité du club — la perspective d’un rapprochement encore plus fort avec Rodolphe Saadé pourrait rapidement devenir un sujet majeur à Marseille. Et dans une ville où les réseaux comptent autant que les résultats sportifs, Stéphane Richard pourrait bien avoir déjà pris une longueur d’avance.

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