Pas encore directeur sportif de l’OM, Grégory Lorenzi serait pourtant à Nantes pour commencer sa mission repérage.

L’OM n’a pas encore officialisé l’arrivée de Grégory Lorenzi au poste de directeur sportif… mais en coulisses, tout semble déjà lancé. Et un détail aperçu ce mercredi à Nantes n’est clairement pas passé inaperçu.

Lorenzi à Nantes… pour l’OM ?

Selon les informations du Phocéen, Grégory Lorenzi était présent dans les tribunes du stade Marcel-Saupin à l’occasion de la finale du Challenge Espoirs entre l’OM et le FC Nantes (victoire des Canaris 5 tirs au but à 3). Une présence loin d’être anodine alors que le dirigeant du Stade Brestois est annoncé avec insistance pour intégrer l’organigramme marseillais dans les prochains jours.

Pour nos confrères, ce déplacement ressemble déjà à une première mission officieuse sous les couleurs olympiennes. Car au-delà du simple match, cette rencontre mettait en lumière plusieurs jeunes profils prometteurs susceptibles d’intéresser l’OM dans le cadre de sa nouvelle stratégie sportive.

Richard veut accélérer

Le Phocéen évoque même « un signal fort qui confirme l’imminence de son arrivée comme directeur sportif de l’OM ». Une tendance qui se confirme de plus en plus au fil des heures. À l’OM, la direction souhaite accélérer sur la restructuration sportive autour du président Stéphane Richard.

Après une saison agitée, l’OM veut construire une organisation plus stable et plus performante sur le marché des transferts comme dans la détection des talents. Lorenzi, reconnu pour son travail remarquable à Brest ces dernières années, coche justement ce profil moderne capable de bâtir intelligemment avec des moyens maîtrisés. Sa présence à Nantes montre déjà que le chantier a peut-être commencé avant même l’officialisation.