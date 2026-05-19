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FRANCE

OM Mercato : Leonardo Balerdi ciblé par quatre clubs européens

Par William Tertrin - 19 Mai 2026, 21:40
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Leonardo Balerdi (OM)

Leonardo Balerdi va animer le prochain mercato estival de l’OM. Selon la presse italienne, plusieurs clubs européens suivent de près la situation du défenseur argentin.

L’avenir de Leonardo Balerdi va sûrement s’écrire loin de Marseille. Selon les informations relayées par le média italien TuttoJuve, le défenseur central de l’OM intéresserait plusieurs formations européennes majeures : la Juventus, l’AS Roma, Nottingham et l’Atlético de Madrid.

Du côté de l’OM, ce possible départ commence à prendre de l’ampleur. Malgré son statut de capitaine et son importance dans le vestiaire olympien, l’international argentin sort d’une saison contrastée, marquée par des performances parfois irrégulières. Une situation qui pourrait pousser la direction marseillaise à écouter les offres cet été.

Un transfert entre 20 et 25 millions d’euros

La piste la plus chaude mène aujourd’hui vers l’Italie. La Juventus suit Balerdi depuis plusieurs mois déjà et apprécierait particulièrement son profil agressif, sa relance propre et son expérience du très haut niveau. La Roma reste également attentive au dossier, tandis que l’Atlético Madrid verrait en lui un défenseur capable de s’intégrer rapidement dans les exigences tactiques de Diego Simeone.

La présence de Nottingham Forest dans ce dossier confirme aussi que le marché anglais surveille de près les joueurs de l’OM. Même sans qualification européenne, le club anglais dispose d’une puissance financière capable de convaincre Marseille en cas d’offre importante.

Selon plusieurs sources, l’OM pourrait accepter un transfert compris entre 20 et 25 millions d’euros, un montant inférieur aux estimations évoquées l’été dernier. Une somme qui permettrait au club phocéen de financer une partie de son futur recrutement tout en allégeant sa masse salariale. Une chose est sûre : Leonardo Balerdi ne manque pas de prétendants à l’approche du mercato.

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