PSG : une réponse est tombée pour la présence d’Hakimi face à Arsenal

À onze jours de la finale de Ligue des champions contre Arsenal à Budapest, le PSG récupère progressivement Achraf Hakimi.

Le PSG voit enfin le bout du tunnel concernant Achraf Hakimi. Blessé à la cuisse droite lors de la spectaculaire demi-finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (5-4), le latéral marocain va reprendre l’entraînement collectif cette semaine et devrait bien figurer dans le groupe parisien pour la finale européenne contre Arsenal, selon L’Équipe.

Alors que l’attention médiatique se concentrait surtout ces derniers jours sur la gêne musculaire d’Ousmane Dembélé, le retour d’Hakimi représente peut-être la meilleure nouvelle pour Luis Enrique. Le défenseur de 27 ans reste l’un des hommes forts de la saison parisienne, aussi bien par son impact offensif que par son importance tactique dans le système du technicien espagnol.

Une reprise maîtrisée après la blessure contre le Bayern

Touché fin avril face au Bayern Munich, Hakimi avait immédiatement suscité l’inquiétude du staff parisien et de la sélection marocaine. Les premiers examens avaient révélé une lésion musculaire suffisamment sérieuse pour l’écarter du match retour en Allemagne.

Mais contrairement à son importante blessure à la cheville subie à l’automne dernier — déjà contre le Bayern — la gestion de cette nouvelle indisponibilité s’est révélée beaucoup plus sereine. Resté à Poissy durant toute sa rééducation, le Marocain a pu suivre un protocole individualisé sans subir les déplacements et la pression d’un calendrier international chargé.

Le PSG a volontairement pris son temps afin d’éviter toute rechute avant le rendez-vous le plus important de sa saison. Une stratégie également suivie de près par la fédération marocaine, qui compte énormément sur son capitaine pour la Coupe du monde 2026, dont les Lions de l’Atlas débuteront la compétition face au Brésil mi-juin.

Luis Enrique retrouve son joueur clé

Le retour d’Hakimi pourrait totalement rebattre les cartes dans le onze parisien. Depuis son absence, Warren Zaïre-Emery avait dépanné dans plusieurs rôles afin d’équilibrer l’équipe. Mais avec Fabian Ruiz de retour au milieu et Hakimi attendu côté droit, le jeune international français pourrait perdre sa place de titulaire pour la finale.

Un scénario difficile à accepter pour un joueur qui a rendu d’immenses services cette saison. Luis Enrique n’a d’ailleurs jamais caché son admiration pour “WZE”, qu’il considère comme l’un des symboles de l’état d’esprit parisien.

Le technicien espagnol sait cependant qu’une finale de Ligue des champions se joue souvent sur des détails, et l’expérience d’Hakimi dans les grands rendez-vous européens pourrait faire la différence.