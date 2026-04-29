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FRANCE

PSG : énorme coup de tonnerre confirmé pour Achraf Hakimi !

Par William Tertrin - 29 Avr 2026, 19:20
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La mauvaise nouvelle pour Achraf Hakimi est désormais confirmée, et c’est un énorme coup dur pour le PSG.

Le PSG devra faire sans l’un de ses cadres pour le match le plus important de sa saison. Touché à la cuisse droite lors du spectaculaire match aller face au Bayern Munich (5-4), Achraf Hakimi est officiellement forfait pour la demi-finale retour de Ligue des champions, prévue mercredi prochain en Allemagne, selon RMC Sport.

Sorti sur blessure en fin de rencontre au Parc des Princes, le latéral droit marocain avait suscité une vive inquiétude dans le staff parisien. Les examens médicaux réalisés dès le lendemain ont confirmé une déchirure au niveau des ischios, écartant l’hypothèse initiale de simples crampes.

Un gros coup dur pour Luis Enrique

Cette absence représente un véritable casse-tête pour Luis Enrique. Dans un match retour déjà sous haute tension, le PSG perd un élément clé de son couloir droit, aussi important défensivement qu’offensivement.

Le technicien espagnol pourrait être contraint de revoir son organisation, avec plusieurs options envisagées pour remplacer Hakimi. Parmi elles, le jeune Warren Zaïre-Emery est évoqué comme solution possible au poste de latéral droit, un rôle qu’il a déjà occupé ponctuellement avec réussite.

Une absence lourde dans un moment décisif

Ce forfait intervient dans un contexte crucial pour le PSG, qui doit défendre son avantage acquis lors d’un match aller totalement fou au Parc des Princes. Avec un score de 5-4, les Parisiens restent sous pression avant de se rendre sur la pelouse du Bayern Munich.

Entre l’intensité du match aller, les blessures et l’enjeu du retour, le PSG aborde cette seconde manche avec de nombreuses incertitudes. La perte d’Achraf Hakimi pourrait peser lourd dans une confrontation où chaque détail comptera.

Le rendez-vous est fixé : mercredi prochain à Munich, pour une place en finale de Ligue des champions.

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