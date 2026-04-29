OM Mercato : le pire ennemi de Beye va rester à Marseille, catastrophe annoncée !

À l’OM, le cas Himad Abdelli cristallise de plus en plus les discussions en interne et chez les observateurs. Entre un vestiaire sous pression, un récent accrochage avec Habib Beye et un avenir verrouillé jusqu’en 2030, le milieu algérien a décidé de changer de stratégie : se taire et laisser passer l’orage.

Une “posture du silence” pour calmer la tempête

Selon La Provence, Abdelli aurait choisi une attitude claire depuis plusieurs jours : ne plus alimenter les tensions autour de son nom. Une forme de retrait médiatique volontaire, dans un contexte où chaque sortie est scrutée à l’OM.

Cette stratégie intervient après un épisode tendu avec Habib Beye lors du match face à Nice. Pour rappel, Beye a reproché à Abdelli sa perte de balle avant le penalty, et le milieu a répondu sèchement : « tu n’es pas mon père, ne me parle pas comme ça ». La discussion a ensuite encore monté en tension, et Abdelli aurait ajouté, selon les versions rapportées : « Je m’en bats les couilles », ce qui a mis le feu aux poudres. L’altercation a duré quelques instants avant que plusieurs coéquipiers interviennent pour calmer la situation et éviter que ça n’aille plus loin.

Désormais, Abdelli privilégierait le terrain au bruit extérieur, avec une volonté assumée de “faire tourner le vent” par ses performances plutôt que par la parole.

Une catastrophe annoncée pour le cas Abdelli ?

Arrivé récemment à Marseille, Abdelli est lié au club jusqu’en 2030, un élément central dans l’analyse de sa situation. Cette durée de contrat rend quasiment impossible un départ à court terme. Toujours selon La Provence, Abdelli n’aurait aucune intention de partir cet été, sauf scénario totalement inattendu.

Sportivement, le milieu de terrain reste en quête de stabilité. Ses prestations irrégulières et son faible temps de jeu depuis son arrivée entretiennent les débats.

Sur X, le compte OManiaque analyse : « Abdelli veut donc rester à l’OM pour la saison prochaine. Rien contre lui mais typiquement le genre de joueur qui va rester des années à l’OM car le salaire est bon et qu’on tentera de prêter un peu de partout. Ou alors il cartonne la saison prochaine avec une bonne préparation ? ».

Le clash avec Beye, symbole d’un contexte tendu

L’épisode avec Habib Beye a servi de révélateur. L’échange verbal, marqué par une forte tension, a mis en lumière un joueur en manque de confiance et un environnement collectif sous stress.

Ce type d’incident n’est pas isolé dans une fin de saison marseillaise agitée, où chaque erreur peut déclencher des tensions internes.

Mais, dans tous les cas, l’avenir d’Abdelli ne semble pas remis en cause à court terme.