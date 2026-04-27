Il y aurait une explication houleuse entre l’entraîneur de l’OM, Habib Beye, et l’un de ses joueurs dans les vestiaires après le nul frustrant contre Nice (1-1) dimanche soir.

Il n’y a pas que les supporters de l’OM qui avaient la rage après le nul très décevant enduré contre Nice (1-1) hier soir au Vélodrome ! Selon Foot Mercato, ça a méchamment chauffé entre Habib Beye et l’un de ses joueurs dans les vestiaires. L’entraîneur s’en serait pris à Himan Abdelli, qui est à l’origine de l’égalisation du Gym avec une perte de balle ayant mis à mal sa défense. Beye aurait fait des reproches assez virulents à l’ancien Angevin, qui lui aurait répondu : « Tu me parles pas comme ça, t’es pas mon père, il n’y a pas que moi qui suis entré ! ».

Abdelli ne devrait pas rejouer de sitôt

L’international algérien n’est effectivement pas le seul à être rentré et à avoir déçu mais il était le plus expérimenté des remplaçants. Et surtout, il est terriblement décevant depuis son arrivée cet hiver en provenance du SCO d’Angers. Une statistique, terrible pour lui, montre que l’OM n’a jamais gagné à chaque fois qu’il a joué plus de dix minutes ! Et cela s’est encore vérifié face à Nice. Déjà très décevant à Lorient (0-2), où il avait été titularisé, Abdelli ne devrait pas rejouer d’ici la fin de saison si cet échange virulent s’est bien produit.

En tout cas, comme l’écrit Foot Mercato, le coup de gueule de Medhi Benatia après Lorient a porté ses fruits. Le directeur du football avait regretté que personne n’ait retourné la table après cette défaite honteuse. Cela s’est produit contre Nice mais pas sûr que le groupe de l’OM s’en porte mieux…

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❗️Contrairement au match de Lorient, où le vestiaire était resté relativement calme malgré la défaite, le ton est cette fois clairement monté après le nul face à OGC Nice.



🗣Notamment entre Habib Beye et Himad Abdelli, où plusieurs mots vifs ont été… pic.twitter.com/1WUrlQPj6v — Santi Aouna (@Santi_J_FM) April 27, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

02/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)