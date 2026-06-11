OM Mercato : c’est confirmé pour Greenwood, deux gros clubs européens dans la danse !

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Le dossier Mason Greenwood continue d’animer l’actualité de l’OM.

Le mercato de l’OM pourrait encore réserver des rebondissements autour de Mason Greenwood. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, l’intérêt de plusieurs clubs européens reste bien présent, malgré l’avancée du dossier avec le club phocéen.

Fenerbahçe toujours en embuscade

Le club turc de Fenerbahçe n’aurait pas totalement abandonné la piste. Même si le nouveau président n’avait pas fait de l’attaquant anglais une priorité absolue, la direction sportive suivrait toujours son évolution de près. Une offre estivale n’est donc pas exclue, ce qui pourrait relancer un dossier déjà très suivi sur le marché européen.

La Roma plus que jamais en course

Autre prétendant sérieux : l’AS Roma. Le club italien aurait également manifesté un intérêt concret auprès de l’OM concernant la situation de Greenwood. La formation de Serie A surveille attentivement les opportunités offensives et voit en l’Anglais un profil capable de renforcer immédiatement son secteur d’attaque.

L’OM reste en position de force

Malgré ces intérêts concurrents, l’OM conserve une longueur d’avance dans ce dossier. Le club phocéen a déjà avancé sur le plan sportif et contractuel autour du joueur, considéré comme un élément clé du projet offensif.

À ce stade, Fenerbahçe et la Roma apparaissent comme les deux principales alternatives crédibles en cas de retournement de situation, mais l’OM reste le point d’ancrage du dossier.