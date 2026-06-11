On sait pourquoi l’arrivée de Bruno Genesio à l’OM et le départ de Mason Greenwood n’ont pas encore avancé dans les faits.

L’attente commence à peser sur la Canebière. Alors que les dirigeants de l’OM souhaitaient rapidement clarifier plusieurs dossiers stratégiques avant la reprise, rien n’a encore véritablement avancé. Et pour cause : plusieurs paramètres échappent encore au contrôle du club phocéen.

Beye toujours dans la course ?

Le premier dossier brûlant concerne évidemment l’identité du futur entraîneur. Annoncé comme le grand favori pour succéder à Roberto De Zerbi, Bruno Genesio n’a toujours pas trouvé d’accord définitif avec l’OM. Selon les informations de L’Équipe, certains points de désaccord subsistent encore entre les deux parties. Mais ce n’est pas tout. L’ancien entraîneur du LOSC attend également de connaître le verdict de l’UEFA concernant la participation marseillaise aux compétitions européennes. Une donnée essentielle dans sa réflexion. Or, du côté de l’instance européenne, aucun feu vert n’a encore été donné. L’OM a simplement été informé qu’une décision pourrait intervenir à la mi-juin, alors qu’une réponse était espérée beaucoup plus tôt.

Cette situation pourrait avoir des conséquences inattendues. Si l’OM venait à être privé de Ligue Europa ou si les conditions sportives ne convenaient plus à Bruno Genesio, le scénario d’un maintien de Habib Beye prendrait soudainement de l’épaisseur. L’ancien défenseur olympien pourrait alors diriger la reprise de l’entraînement, prévue entre le 3 et le 6 juillet à la Commanderie. Derrière, les Marseillais s’envoleront pour un stage de préparation aux Pays-Bas avant de conclure leur été par le traditionnel match de gala au Stade Vélodrome, une semaine avant le lancement de la Ligue 1 face à Strasbourg, le 22 août.

Greenwood, un transfert loin d’être bouclé

Autre feuilleton qui anime l’actualité marseillaise : celui de Mason Greenwood. Auteur d’une saison remarquée sous les couleurs olympiennes, l’attaquant anglais de 24 ans reste aujourd’hui la plus importante valeur marchande de l’effectif. Sous contrat jusqu’en 2029, il représente une potentielle rentrée financière majeure pour le club. Cependant, le dossier est loin d’être simple. D’abord parce que l’OM devra reverser 40 % du montant d’une future vente à Manchester United. Ensuite parce que le marché autour du joueur reste plus complexe que prévu.

Malgré ses performances sportives, Greenwood continue de traîner une image controversée depuis les accusations de violences et de tentative de viol qui avaient éclaté en 2022, avant que sa compagne ne retire sa plainte en février 2023. Un contexte qui freine certains prétendants. Aujourd’hui, l’AS Rome apparaît comme le club le plus intéressé. Le joueur verrait également d’un très bon œil une arrivée dans la capitale italienne. Le problème est essentiellement financier. Les dirigeants romains doivent eux aussi équilibrer leurs comptes et ne disposent pas immédiatement des 50 millions d’euros réclamés par l’OM.

À quelques semaines de la reprise, Marseille se retrouve donc dans une situation d’attente généralisée. L’avenir du banc dépend en partie du verdict de l’UEFA, tandis que le dossier Greenwood reste bloqué par des considérations économiques. Dans ce contexte, aucune décision majeure ne devrait intervenir dans l’immédiat. Les dirigeants olympiens vont devoir patienter encore quelques jours avant d’obtenir les réponses qui orienteront leur mercato et leur préparation estivale. Une chose est sûre : entre Genesio, Beye et Greenwood, les prochains jours pourraient faire basculer plusieurs dossiers majeurs de l’été marseillais. Quant à Nayef Aguerd, il est finalement forfait pour la Coupe du Monde !