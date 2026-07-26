Sous contrat jusqu’en 2027 au Stade Rennais, Ludovic Blas (28 ans) ne semble pas avoir très envie de quitter la Bretagne au mercato estival.

Ludovic Blas ne semble pas préoccupé par les rumeurs qui entourent son avenir durant ce mercato estival. Après la victoire convaincante du Stade Rennais hier face au Club Bruges (2-0) au Roazhon Park, le milieu offensif a été interrogé sur sa situation personnelle, alors que plusieurs clubs restent attentifs à son dossier.

Blas reste concentré sur le Stade Rennais

À un an de la fin de son contrat au Stade Rennais, l’ancien milieu offensif du FC Nantes préfère repousser toute réflexion concernant son futur : « Je ne me prends pas la tête avec ça. Mon cas personnel viendra après, je me projette sur cette saison-là. »

Une déclaration qui laisse entendre que le joueur reste pleinement investi dans le projet du Stade Rennais, au moins à court terme.

Haise compte-t-il vraiment sur lui ?

Auteur d’une préparation sérieuse, Ludovic Blas apparaît totalement impliqué sous les ordres de Franck Haise. À l’heure où le Stade Rennais cherche à retrouver les sommets de la Ligue 1, le technicien breton peut donc compter sur un joueur focalisé sur les objectifs collectifs plutôt que sur les spéculations du mercato.

Reste désormais à savoir si cette sérénité résistera à une éventuelle offensive d’un club intéressé avant la fermeture du marché des transferts. D’autant que les retours au sujet de sa dernière prestation ne sont pas tous dithyrambiques.