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FRANCE

Stade Rennais, OM Mercato : ça chauffe pour le retour de Terrier à Rennes ?

Par Fabien Chorlet - 23 Juil 2026, 14:25
Martin Terrier sous le maillot du Bayer Leverkusen

Le retour de Martin Terrier au Stade Rennais prendrait de l’épaisseur, tandis qu’un prêt avec option d’achat serait désormais évoqué.

Depuis plusieurs jours, la possibilité d’un retour de Martin Terrier en Ligue 1 cet été est évoquée. L’attaquant du Bayer Leverkusen serait notamment courtisé par le Stade Rennais, son ancien club, ainsi que par l’Olympique de Marseille.

L’intérêt de Rennes pour Terrier se précise

Ce jeudi, Mohamed Toubache-Ter a affirmé sur X que le retour de Martin Terrier au Stade Rennais serait bien dans les tuyaux. « Il est désiré de beaucoup à Rennes », a indiqué l’insider sur le réseau social. Un prêt assorti d’une option d’achat comprise entre 10 et 13 millions d’euros est également évoqué par Mohamed Toubache-Ter. « Martin, ça va ? La forme ? Un prêt avec une OA à 10-13 M€, ça te chauffe ? », a-t-il lâché, semblant ainsi faire référence à un échange avec le joueur de 29 ans.

Parti de Rennes il y a deux ans pour rejoindre le Bayer Leverkusen, Martin Terrier a connu deux saisons compliquées en Allemagne, où il n’a pas été épargné par les blessures. Depuis son arrivée au Bayer, l’attaquant français n’a disputé que 44 matchs toutes compétitions confondues, pour 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées.

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