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Stade Rennais Mercato : un chouchou de l’OM éjecté par Franck Haise ? 

Par Bastien Aubert - 22 Juil 2026, 16:00
Yassir Zabiri (Stade Rennais)
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Pisté par l’OM au mercato hivernal, Yassir Zabiri (21 ans) pourrait quitter le Stade Rennais cet été.

L’avenir de Yassir Zabiri pourrait s’écrire loin du Stade Rennais. Arrivé avec de grandes ambitions cet hiver, le jeune attaquant marocain de 21 ans ne semble plus entrer dans les plans de Franck Haise, malgré les espoirs placés en lui il y a encore quelques mois.

Haise ne serait pas convaincu

Selon Bretonne 35, compte bien informé sur l’actualité du Stade Rennais, l’aventure rennaise de Yassir Zabiri toucherait à sa fin : « Fin de l’aventure pour Zabiri à Rennes. L’attaquant n’a pas convaincu Franck Haise alors que c’est Habib Beye qui le désirait. Plusieurs équipes européennes ont pris des renseignements. » Une tendance qui pourrait ouvrir la porte à un départ dès ce mercato estival.

Le nom de Yassir Zabiri n’est pas inconnu du côté de Marseille. Lors du dernier mercato hivernal, l’OM s’était intéressé au profil du jeune international marocain, apprécié notamment par Habib Beye. Depuis, le technicien a quitté le club phocéen, mais cela ne signifie pas forcément que Marseille a définitivement abandonné cette piste.

L’OM avait déjà tenté sa chance

Sous contrat avec le Stade Rennais jusqu’en juin 2029, Zabiri conserve une belle valeur sur le marché. Transfermarkt l’évalue actuellement à 9 millions d’euros, tandis que plusieurs clubs européens auraient déjà pris des renseignements sur sa situation. Malgré son manque de temps de jeu à Rennes, son potentiel continue d’attirer les recruteurs.

Le Stade Rennais poursuit son important remaniement estival. Si Franck Haise ne compte effectivement pas sur Zabiri, le club pourrait profiter de ce mercato pour lui trouver un nouveau point de chute et poursuivre la reconstruction de son effectif.

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