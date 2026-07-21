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OM Mercato : le FC Barcelone se mord déjà les doigts pour Greenwood 

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 17:00
Mason Greenwood
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Mason Greenwood (24 ans) n’est officiellement plus un joueur de l’OM, lui qui était suivi par le FC Barcelone au mercato estival.

Mason Greenwood laisse déjà des regrets. Après deux saisons accomplies sous le maillot de l’OM, l’attaquant anglais de 24 ans a finalement choisi de poursuivre sa carrière en Turquie en rejoignant Fenerbahçe. Mais avant de prendre cette décision, l’ancien joueur de Manchester United avait attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens.

Le FC Barcelone avait étudié son profil

Le départ de Greenwood a animé le mercato marseillais. Auteur d’une saison impressionnante avec l’OM, avec 26 buts et 11 passes décisives, l’Anglais disposait d’une belle cote sur le marché. Plusieurs formations avaient manifesté leur intérêt, notamment l’AS Roma et l’Atlético de Madrid, séduits par son efficacité offensive et sa capacité à évoluer à plusieurs postes. Mais ces clubs n’étaient pas les seuls intéressés.

Selon Sport, le FC Barcelone avait également inscrit le nom de Mason Greenwood sur sa liste de profils étudiés pour renforcer son secteur offensif. Les dirigeants catalans avaient apprécié son évolution récente, notamment après son passage réussi à Getafe puis son excellente saison réalisée à Marseille. Son rendement offensif et son expérience malgré son jeune âge correspondaient aux critères recherchés par le Barça.

Le Barça a finalement choisi d’autres options

Malgré cet intérêt, le dossier n’a finalement jamais abouti. Le FC Barcelone a préféré avancer sur d’autres pistes pour compléter son attaque et Greenwood a finalement pris la direction de la Turquie. Le choix de Fenerbahçe permet donc au club stambouliote de réaliser un énorme coup, tandis que l’OM perd l’un de ses joueurs les plus décisifs de la saison passée.

Après ses passages à Getafe puis Marseille, Mason Greenwood retrouve une place importante sur le marché européen. Son nom désormais associé à des clubs comme le Barça, l’Atlético ou la Roma confirme l’impact de sa renaissance sportive.

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