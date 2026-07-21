La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En cas d’échec pour recruter Charlie Cresswell, le Stade Rennais a déjà lancé au moins trois pistes de remplacement en défense.

Le Stade Rennais prépare toutes les éventualités dans son recrutement défensif. Alors que le dossier Charlie Cresswell patine avec Toulouse, les dirigeants bretons ont déjà activé plusieurs alternatives. Le club ne veut pas se retrouver bloqué sur une seule piste.

Le Stade Rennais multiplie les options en défense

Charlie Cresswell reste la priorité du Stade Rennais mais l’écart entre les attentes toulousaines et la position rennaise complique les négociations. Face à cette situation, le SRFC aurait déjà lancé plusieurs dossiers de secours pour renforcer sa charnière centrale.

Parmi les noms évoqués figurent notamment Ismaël Doukouré, défenseur du RC Strasbourg, ainsi que Kojo Peprah Oppong, joueur de l’OGC Nice. Deux profils suivis de près par les dirigeants du Stade Rennais sur ce mercato d’été.

Une troisième piste gardée secrète ?

L’insider Jonathan a toutefois laissé entendre qu’un autre nom circulait dans les bureaux rennais : « On m’a donné un autre nom mais je n’ai pas pris le temps de me renseigner plus. » Une déclaration qui laisse penser que le Stade Rennais ne se limite pas aux deux alternatives déjà connues du grand public.

Le club breton semble donc avoir préparé un véritable plan de secours en cas d’échec définitif dans le dossier Cresswell. Après une saison où la défense a été l’un des secteurs à renforcer, Habib Beye souhaite rapidement disposer d’un nouveau patron défensif. La priorité est claire : trouver un défenseur capable de s’imposer immédiatement tout en correspondant au projet sportif et économique du Stade Rennais.