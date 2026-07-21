À LA UNE DU 21 JUIL 2026
[21:30]OM : en plein mercato, Genesio a reçu une excellente nouvelle pour la reprise de la Ligue 1 !
[21:00]ASSE Mercato : la signature d’un défenseur remise en question par le TAS ?
[20:30]FC Barcelone Mercato : le PSG en finale pour Ferran Torres ! 
[20:00]RC Lens Mercato : Leca a trouvé le remplaçant de Sangaré, un couac surgit déjà ! 
[19:30]Stade Rennais Mercato : une troisième piste secrète activée en défense après Cresswell !
[19:00]FC Nantes Mercato : Franck Kita en a terminé de sa mission, Luis Castro dans le viseur !
[18:30]OM Mercato : c’est confirmé pour cet international brésilien ! 
[18:00]PSG Mercato : Lucas Digne va ramener un coéquipier dans ses valises ! 
[17:30]ASSE Mercato : le couperet est tombé pour Irvin Cardona 
[17:00]OM Mercato : le FC Barcelone se mord déjà les doigts pour Greenwood 

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

Stade Rennais Mercato : une troisième piste secrète activée en défense après Cresswell !

Par Bastien Aubert - 21 Juil 2026, 19:30
Franck Haise et Loïc Désiré
non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

En cas d’échec pour recruter Charlie Cresswell, le Stade Rennais a déjà lancé au moins trois pistes de remplacement en défense. 

Le Stade Rennais prépare toutes les éventualités dans son recrutement défensif. Alors que le dossier Charlie Cresswell patine avec Toulouse, les dirigeants bretons ont déjà activé plusieurs alternatives. Le club ne veut pas se retrouver bloqué sur une seule piste.

Le Stade Rennais multiplie les options en défense

Charlie Cresswell reste la priorité du Stade Rennais mais l’écart entre les attentes toulousaines et la position rennaise complique les négociations. Face à cette situation, le SRFC aurait déjà lancé plusieurs dossiers de secours pour renforcer sa charnière centrale.

Parmi les noms évoqués figurent notamment Ismaël Doukouré, défenseur du RC Strasbourg, ainsi que Kojo Peprah Oppong, joueur de l’OGC Nice. Deux profils suivis de près par les dirigeants du Stade Rennais sur ce mercato d’été.

Une troisième piste gardée secrète ?

L’insider Jonathan a toutefois laissé entendre qu’un autre nom circulait dans les bureaux rennais : « On m’a donné un autre nom mais je n’ai pas pris le temps de me renseigner plus. » Une déclaration qui laisse penser que le Stade Rennais ne se limite pas aux deux alternatives déjà connues du grand public.

Le club breton semble donc avoir préparé un véritable plan de secours en cas d’échec définitif dans le dossier Cresswell. Après une saison où la défense a été l’un des secteurs à renforcer, Habib Beye souhaite rapidement disposer d’un nouveau patron défensif. La priorité est claire : trouver un défenseur capable de s’imposer immédiatement tout en correspondant au projet sportif et économique du Stade Rennais.

Stade Rennais

Actu foot Stade Rennais : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos Stade Rennais : toutes les infos foot