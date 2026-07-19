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FRANCE

Stade Rennais Mercato : nouvelles révélations dans le dossier Charlie Cresswell

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 17:00
Charlie Cresswell sous le maillot de Toulouse

Alors que le Stade Rennais semblait proche de boucler l’arrivée de Charlie Cresswell, le dossier connaît un nouveau ralentissement.

Le feuilleton Charlie Cresswell continue d’animer le mercato du Stade Rennais. Le défenseur anglais du Toulouse FC, ciblé pour renforcer l’axe central breton, était pourtant annoncé tout proche de rejoindre les Rouge et Noir ces dernières semaines. Plusieurs informations faisaient état d’un accord contractuel entre le joueur et Rennes, tandis que les négociations entre les deux clubs semblaient avancer.

Mais Crystal Palace fait le forcing et pourrait bien remporter la bataille. D’après l’insider Jonathan, suiveur du mercato rennais sur X, la situation se serait figée. « Le joueur voulait venir mais Toulouse a joué la montre malgré un accord très proche autour de 29 M€ », affirme-t-il. Une information qui laisse entendre que le TFC chercherait encore à maximiser la valeur de son défenseur, sous contrat jusqu’en 2028.

Rennes avait pourtant accéléré pour Cresswell

Le Stade Rennais aurait fait de Charlie Cresswell une priorité défensive et aurait même tenté un véritable « all in » dans ce dossier. Toujours selon Jonathan, le club breton aurait mis tous les moyens nécessaires pour convaincre Toulouse, mais l’opération serait désormais « en stand-by ».

Pour Rennes, l’enjeu est désormais de relancer rapidement les discussions afin d’éviter de voir filer un défenseur considéré comme l’une des grandes opportunités du marché. Le dossier Cresswell, qui semblait quasiment réglé, est donc loin d’avoir livré son verdict.

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