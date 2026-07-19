FC Nantes : les Canaris se sont trouvés un allié de taille pour le mercato

Pour retrouver rapidement la Ligue 1, le FC Nantes a misé sur l’expérience… et semble avoir trouvé une filière particulièrement efficace du côté du Toulouse FC.

Relégué en Ligue 2, le FC Nantes n’a pas caché ses ambitions : construire un effectif capable de jouer immédiatement la remontée dans l’élite. Pour cela, les dirigeants nantais ont multiplié les recrutements de joueurs confirmés, avec un fil rouge assez surprenant : le Toulouse FC, comme le souligne le site Live Foot.

Le club de la Loire-Atlantique semble ainsi profiter du vivier toulousain pour renforcer son groupe. Premier symbole de cette connexion, l’arrivée de Maxime Dupé. Le gardien, passé par le TFC entre 2020 et 2023, apporte son expérience du haut niveau et connaît déjà les exigences d’un projet de remontée.

Cette arrivée n’est d’ailleurs pas sans conséquence pour Alban Lafont, lui aussi formé à Toulouse, qui retrouve Nantes après une expérience en Grèce et devrait sans doute quitter le club cet été.

Corredor et Cafaro, deux nouveaux visages issus de Toulouse

Le mercato nantais confirme cette tendance avec Killian Corredor. L’attaquant français, recruté après son passage à Rodez puis à Darmstadt, a également été formé au TFC avant de poursuivre son parcours professionnel.

Autre joueur lié à Toulouse : Mathieu Cafaro. Le milieu offensif, arrivé au FC Nantes cet été, a débuté sa formation au TFC avant de se révéler notamment sous les couleurs de Reims, Saint-Étienne ou encore du Paris FC.

Sans aller jusqu’à parler d’un véritable partenariat, le FC Nantes semble avoir trouvé dans l’ancien club violet une source de profils immédiatement opérationnels. Des joueurs déjà habitués au football français, à la Ligue 1 ou à la Ligue 2, et capables de répondre rapidement aux objectifs élevés des Canaris. Après avoir longtemps construit son identité autour de la formation nantaise, le club semble donc explorer une nouvelle voie : récupérer des joueurs façonnés par un autre club reconnu de Ligue 1.