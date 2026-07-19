FC Nantes : Der Zakarian frappe fort et écarte trois joueurs

L’entraîneur du FC Nantes, Michel Der Zakarian, aurait décidé d’écarter trois joueurs pour le match amical contre Lorient (1-0) : Alban Lafont, Chidozie Awaziem et Lamine Diack.

Après avoir dominé le FC Fleury (5-0) lors de son premier match de préparation, le FC Nantes enchaînait ce samedi avec une nouvelle rencontre amicale face au FC Lorient. Face aux Merlus, les Canaris se sont inclinés (1-0) sur un but de Théo Le Bris (26e). Sérieux dans le contenu, les hommes de Michel Der Zakarian ont toutefois manqué de réalisme devant le but.

Lafont, Awaziem et Diack écartés par Der Zakarian !

Pour cette deuxième rencontre de préparation, le nouvel entraîneur nantais, Michel Der Zakarian, a aligné un onze de départ proche de son équipe type, en titularisant notamment trois recrues estivales : Maxime Dupé, Lucas Perrin et Killian Corredor.

Sept joueurs manquaient toutefois à l’appel du côté nantais. Selon le compte X @FcnHistory, trois éléments étaient absents car en phase de reprise : Fabien Centonze, Jean-Kévin Duverne et Mathieu Cafaro. Si Mostafa Mohamed, en grève depuis la reprise, n’était évidemment pas présent, Michel Der Zakarian aurait également choisi d’écarter trois joueurs pour cette rencontre face à Lorient : Alban Lafont, en partance pour Amedspor, Chidozie Awaziem, qui souhaiterait quitter le club, et Lamine Diack, qui ne semble pas entrer dans les plans de l’entraîneur du FC Nantes.