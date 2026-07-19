À LA UNE DU 19 JUIL 2026
[11:50]PSG Mercato : c’est confirmé pour la troisième recrue !
[11:25]OM Mercato : Lorenzi craque pour un Brésilien à 8 M€ !
[11:00]Une révélation du Mondial 2026 signe en L1, le LOSC officialise sa 3e recrue, un ex du RC Lens rebondit au Qatar
[10:40]OL Mercato : contre-temps pour la sixième recrue !
[10:20]ASSE Mercato : opération dégraissage activée, deux joueurs sur la grille de départ
[10:00]FC Nantes Mercato : rebondissement pour le transfert de Lafont !
[09:40]Stade Rennais : le onze type de Franck Haise au 19 juillet
[09:20]RC Lens Mercato : c’est confirmé pour la cinquième recrue !
[09:00]FC Barcelone Mercato : Julian Alvarez prêt à une décision radicale pour forcer son départ ?
[08:40]OM Mercato : dernier coup de théâtre pour Kebbal à Marseille !

CDM 2026

Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

FC Nantes Mercato : rebondissement pour le transfert de Lafont !

Par Fabien Chorlet - 19 Juil 2026, 10:00
Alban Lafont sous le maillot du Panathinaïkos

Le transfert d’Alban Lafont vers Amedspor ne serait finalement pas encore bouclé.

Ce samedi, L’Équipe a annoncé que le FC Nantes serait enfin sur le point de vendre définitivement Alban Lafont, lui qui n’entre plus dans les plans du club depuis un an et demi. Les dirigeants nantais auraient trouvé un accord avec le club turc Amedspor pour le transfert de l’ancien gardien de la Fiorentina contre une indemnité de l’ordre d’un million d’euros.

Rien n’est encore signé pour Lafont à Amedspor !

Si Ouest-France confirme que la piste menant à Amedspor est particulièrement chaude pour Alban Lafont, le quotidien régional ne valide pas, en revanche, l’existence d’un accord déjà trouvé entre les deux clubs, précisant que rien ne serait encore signé à ce stade. Même si le dossier ne serait donc pas aussi avancé que l’affirme L’Équipe, un départ définitif du portier de 27 ans vers la Turquie semble malgré tout en très bonne voie.

Écarté de son statut de titulaire au FC Nantes depuis la fin de l’année 2024, Alban Lafont n’entrait plus dans les plans des différents entraîneurs nantais. La saison dernière, l’ancien international Espoirs français avait d’ailleurs été prêté au Panathinaïkos, où il n’est toutefois pas parvenu à relancer pleinement sa carrière avant de revenir sur les bords de l’Erdre cet été.

FC Nantes

Actu foot FC Nantes : les infos les plus chaudes

À lire aussi
Vidéos FC Nantes : toutes les infos foot