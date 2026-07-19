FC Nantes Mercato : rebondissement pour le transfert de Lafont !

Le transfert d’Alban Lafont vers Amedspor ne serait finalement pas encore bouclé.

Ce samedi, L’Équipe a annoncé que le FC Nantes serait enfin sur le point de vendre définitivement Alban Lafont, lui qui n’entre plus dans les plans du club depuis un an et demi. Les dirigeants nantais auraient trouvé un accord avec le club turc Amedspor pour le transfert de l’ancien gardien de la Fiorentina contre une indemnité de l’ordre d’un million d’euros.

Rien n’est encore signé pour Lafont à Amedspor !

Si Ouest-France confirme que la piste menant à Amedspor est particulièrement chaude pour Alban Lafont, le quotidien régional ne valide pas, en revanche, l’existence d’un accord déjà trouvé entre les deux clubs, précisant que rien ne serait encore signé à ce stade. Même si le dossier ne serait donc pas aussi avancé que l’affirme L’Équipe, un départ définitif du portier de 27 ans vers la Turquie semble malgré tout en très bonne voie.

Écarté de son statut de titulaire au FC Nantes depuis la fin de l’année 2024, Alban Lafont n’entrait plus dans les plans des différents entraîneurs nantais. La saison dernière, l’ancien international Espoirs français avait d’ailleurs été prêté au Panathinaïkos, où il n’est toutefois pas parvenu à relancer pleinement sa carrière avant de revenir sur les bords de l’Erdre cet été.