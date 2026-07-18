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[11:35]Nice vise un joueur du FC Nantes et un ex du Stade Rennais, Bourigeaud a trouvé un nouveau club !
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FRANCE

Nice vise un joueur du FC Nantes et un ex du Stade Rennais, Bourigeaud a trouvé un nouveau club !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 11:35
Alban Lafont sous le maillot du Panathinaïkos

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Lafont ou Gallon chez les Aiglons ?

En quête d’un gardien pour concurrencer Yevhann Diouf la saison prochaine, l’OGC Nice penserait au portier du FC Nantes, Alban Lafont, selon les informations de 433foot. De retour à Nantes cet été après un prêt au Panathinaïkos, Alban Lafont figure parmi les joueurs susceptibles de quitter les Canaris lors de ce mercato estival. Selon L’Équipe, le club azuréen s’intéresserait également à l’ancien gardien du Stade Rennais, Gauthier Gallon, libre depuis la fin de sa pige de six mois à Dender, en Belgique.

Ex-Stade Rennais : Bourigeaud change de club (officiel)

Deux ans après son départ du Stade Rennais pour Al-Duhail, Benjamin Bourigeaud change de club au Qatar. L’ancien Rennais a officiellement rejoint Al-Ahli, neuvième du dernier championnat qatari, où il retrouvera l’ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain, Julian Draxler.

Le Havre : un Japonais au HAC ! (officiel)

Le Havre a officialisé ce vendredi l’arrivée de l’avant-centre japonais, Sota Nakamura. Le joueur de 23 ans arrive en provenance du Sanfrecce Hiroshima sous forme de prêt pour sa toute première expérience en Europe.

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