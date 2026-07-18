RC Lens – Boulogne : la compo de Toppmöller est tombée avec une recrue !

Voici la compo aligné par le coach du RC Lens, Dino Toppmöller, pour le match amical de ce samedi contre Boulogne.

Après avoir lancé sa préparation estivale par une victoire face à l’OGC Nice (3-1), le RC Lens affronte ce samedi (12h) Boulogne, pensionnaire de Ligue 2, pour son deuxième match amical. Une heure avant le coup d’envoi de cette rencontre amicale, le Racing a dévoilé le onze de départ choisi par Dino Toppmöller. Arrivé cet été dans l’Artois, Thorgan Hazard est notamment titulaire.

La compo du RC Lens : Koffi – Aguilar, Kemtchoum-Stasiowski, Baidoo, Udol – Sangaré, Gane Bernardino, Thauvin, Hazard – Labeau-Lascary, Sima.