RC Lens Mercato : Jean-Louis Leca boucle un départ important (officiel)

Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Le RC Lens poursuit le dégraissage de son effectif. Absent lors de la reprise des Sang et Or, Goduine Koyalipou quitte officiellement l’Artois pour rejoindre Courtrai. L’attaquant de 26 ans est prêté avec une option d’achat au club belge, tout juste promu en première division.

Jean-Louis Leca vient de régler un dossier important du mercato lensois. Comme pressenti depuis plusieurs jours, Goduine Koyalipou retourne en Belgique, un pays où il avait déjà réussi à se mettre particulièrement en valeur.

L’avant-centre s’est engagé avec le KV Courtrai sous la forme d’un prêt assorti d’une option d’achat. Une formule qui pourrait permettre au RC Lens de tourner définitivement la page avec un joueur dont le contrat court encore jusqu’en juin 2028.

Koyalipou veut enfin retrouver de la stabilité

Goduine Koyalipou sort d’une saison particulièrement mouvementée. D’abord prêté à Levante avec une option d’achat, l’attaquant avait vu son passage en Espagne être interrompu dès l’hiver en raison de son faible temps de jeu.

Lens l’avait ensuite envoyé à Angers pour la seconde partie de saison, cette fois sans option d’achat. Une nouvelle expérience qui ne lui avait pas réellement permis de retrouver son meilleur niveau.

Non convoqué pour la reprise de l’entraînement des Sang et Or, Koyalipou savait qu’il devait trouver une nouvelle destination. Son départ à Courtrai doit désormais lui permettre d’enchaîner les rencontres et de se stabiliser.

Goduine Koyalipou prêté au @kvkofficieel 🔄



L'attaquant centrafricain évoluera avec le club belge, fraîchement promu en Jupiler Pro League, qu'il rejoint dans le cadre d'un prêt avec option d'achat pour la saison 2026/27.



Bonne saison Goduine 👋 pic.twitter.com/BF6I5d6V35 — Racing Club de Lens (@RCLens) July 16, 2026

La Belgique, terre de réussite pour Koyalipou

Le choix du championnat belge ne doit rien au hasard. L’attaquant connaît déjà parfaitement cet environnement puisqu’il avait porté les couleurs de Beveren en 2023.

En deuxième division belge, Koyalipou avait inscrit 15 buts en seulement 17 rencontres. Une efficacité impressionnante que Courtrai espère désormais le voir retrouver parmi l’élite.

« Goduine allie vitesse et puissance, le tout avec un véritable esprit de compétition. De plus, sa connaissance du championnat belge nous assure qu’il s’adaptera rapidement », a expliqué Nils Vanneste, le directeur sportif de Courtrai.

Le dirigeant belge s’est également réjoui de cette signature : « Nous sommes ravis qu’il ait choisi le KV Kortrijk et avons hâte de voir ce qu’il apportera au Guldensporenstadion. »

Un autre départ attendu à Lens

Cette opération permet à Jean-Louis Leca d’alléger l’effectif et d’offrir une porte de sortie à un joueur qui n’entrait plus dans les plans lensois. Le Racing doit maintenant avancer sur le dossier Jeremy Agbonifo.

De retour après son passage au BK Häcken, l’ailier suédois ne devrait pas davantage poursuivre l’aventure dans l’Artois. Le RC Lens lui cherche également un nouveau point de chute.

Avec le départ officiel de Koyalipou, Jean-Louis Leca lance donc le grand ménage estival. Si l’attaquant retrouve son efficacité en Belgique, l’option d’achat pourrait permettre au Racing de conclure définitivement un dossier devenu encombrant.