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FRANCE

RC Lens : Leca anticipe un terrible triple départ !

Par Louis Chrestian - 16 Juil 2026, 12:20
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Le mercato du RC Lens pourrait bientôt entrer dans une nouvelle dimension. Alors que le Racing avance sur l’arrivée d’Armando Obispo et surveille la situation de Loïs Openda, Jean-Louis Leca anticipe également les possibles départs d’Ismaëlo Ganiou, Mamadou Sangaré et Odsonne Édouard.

L’été s’annonce encore mouvementé du côté de Bollaert. Désireux de renforcer l’effectif lensois, les dirigeants travaillent actuellement sur plusieurs dossiers importants. Le RC Lens se rapprocherait notamment d’Armando Obispo, dont le profil pourrait permettre de consolider le secteur défensif.

Mais la piste la plus séduisante mène évidemment à Loïs Openda. Le retour de l’ancien buteur sang et or serait étudié en cas d’opportunité sur le marché. Une opération qui s’annonce forcément compliquée sur le plan financier, mais qui ferait rêver une grande partie des supporters lensois.

Trois départs importants anticipés

En parallèle, Jean-Louis Leca doit se préparer à plusieurs pertes majeures. Ismaëlo Ganiou, Mamadou Sangaré et Odsonne Édouard pourraient être concernés par un départ au cours de ce mercato estival.

Trois joueurs appréciés à Lens, mais également susceptibles d’attirer les convoitises. Face à cette situation, la direction préfère anticiper et explorer dès maintenant différentes solutions pour ne pas être prise au dépourvu.

Le possible recrutement d’Armando Obispo pourrait notamment permettre de compenser un départ dans le secteur défensif. Devant, l’intérêt pour Openda prendrait une tout autre dimension si Odsonne Édouard venait à quitter l’Artois.

Un mercato qui pourrait tout changer

Le RC Lens se retrouve donc face à un été charnière. L’objectif sera de conserver une équipe compétitive malgré les sollicitations dont pourraient faire l’objet plusieurs titulaires de l’effectif.

Jean-Louis Leca avance sur plusieurs fronts : renforcer le groupe, anticiper les ventes et rester attentif aux belles opportunités. Entre l’arrivée possible d’Obispo, le rêve Openda et la menace de perdre trois cadres, le mercato lensois est encore loin d’avoir livré tous ses secrets.

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