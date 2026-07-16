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FRANCE

ASSE : les supporters mis sur la touche tout l’été !

Par Louis Chrestian - 16 Juil 2026, 11:40

À Saint-Étienne, le terme « huis clos » est généralement associé aux sanctions frappant les tribunes de Geoffroy-Guichard. Mais cet été, l’absence de supporters ne concerne plus seulement le Chaudron : entraînements fermés, match amical sans public et Kops suspendus pour la reprise de la Ligue 2… Les fans des Verts sont tenus à distance.

Les supporters stéphanois devront encore patienter avant de retrouver leur équipe. Depuis la reprise des groupes masculin et féminin, aucune séance d’entraînement n’a été ouverte au public.

Cette semaine encore, les hommes de Ian Cathro travailleront loin des regards. Selon l’ASSE, cette décision s’explique par les travaux actuellement réalisés au Centre sportif Robert-Herbin.

Les jeunes supporters privés de leurs idoles

Une situation forcément frustrante en pleine période de vacances scolaires. De nombreux jeunes supporters auraient certainement aimé se rendre à L’Étrat pour observer les nouveaux visages du groupe, suivre les premiers pas de Ian Cathro et approcher leurs joueurs préférés.

Si les travaux justifient ces restrictions, cette préparation estivale se déroule pour le moment sans véritable proximité entre l’équipe et son public. Une distance regrettable dans un club où le lien avec les supporters occupe une place aussi importante.

Même le prochain match amical sera à huis clos

Les entraînements ne sont pas les seuls concernés. La prochaine rencontre amicale des Verts, programmée samedi à 18 heures à Genève face au Servette FC, se disputera également à huis clos.

Un nouveau rendez-vous auquel les amoureux de l’ASSE ne pourront donc pas assister, avant une reprise du championnat elle aussi marquée par les sanctions.

Les deux Kops fermés pour la reprise

Les deux premières rencontres à domicile de la prochaine saison de Ligue 2 se dérouleront en effet sans les Kops Nord et Sud. Ces fermetures font suite à de nouvelles décisions de la Commission de discipline de la Ligue de football professionnel.

Entre les séances inaccessibles, le déplacement à Genève sans public et les tribunes fermées au début du championnat, l’été stéphanois prend une tournure bien particulière. À ce rythme, les supporters devront attendre encore un long moment avant de pouvoir pleinement retrouver leurs Verts. Décidément, le huis clos poursuit l’ASSE partout…

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