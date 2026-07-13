ASSE Mercato : Csongvai est beaucoup plus Tardieu que Kanté !

L’ASSE continue d’avancer à un rythme soutenu sur le marché des transferts. Après les signatures de Sohaib Nair, Jakob Breum, Mamour N’Diaye et Thierno Ballo, les Verts s’apprêtent à accueillir leur cinquième recrue estivale avec Aron Csongvai. Le milieu défensif hongrois de 25 ans, en provenance de l’AIK Stockholm, est attendu dans le Forez pour passer sa visite médicale avant de s’engager officiellement.

Selon les informations de la presse hongroise, confirmées par Le Progrès, le transfert est désormais bouclé pour un montant légèrement inférieur au million d’euros. Une opération jugée intéressante pour un joueur estimé à 1,7 million d’euros, qui compte déjà plus de 220 matchs professionnels malgré son jeune âge.

Formé à l’Ujpest FC puis passé par Fehervar, Csongvai s’est forgé une solide réputation en Hongrie avant de rejoindre la Suède à l’hiver 2025. Sous les couleurs de l’AIK, il a rapidement trouvé sa place avec 52 apparitions, quatre buts et quatre passes décisives en un an et demi. International hongrois à deux reprises, il présente un profil expérimenté et polyvalent qui répond aux besoins identifiés par le staff stéphanois.

Sa signature lui permettra également de devenir le sixième joueur hongrois de l’histoire de l’ASSE, dans les pas de Ferenc Nyers, figure emblématique des Verts dans les années 1950.

Un profil de régulateur plus que de récupérateur

Sur le papier, Aron Csongvai est présenté comme un milieu défensif. Pourtant, son style de jeu s’éloigne largement de l’image classique du numéro 6. Du haut de son mètre 86, le Hongrois préfère organiser le jeu plutôt que multiplier les interventions défensives.

Son registre rappelle davantage celui de Florian Tardieu, parti cet été à Montpellier, que celui d’un pur récupérateur. Positionné devant la défense, Csongvai aime toucher beaucoup de ballons, orienter les attaques et casser les lignes grâce à une qualité de passe au-dessus de la moyenne. Il est également reconnu pour sa qualité sur les coups de pied arrêtés et affiche des statistiques offensives intéressantes avec 18 buts inscrits depuis le début de sa carrière professionnelle.

Les données de DATASCOUT sur son début de saison en Allsvenskan confirment cette tendance. Elles mettent en avant sa capacité à créer des occasions, à jouer vers l’avant et à faire progresser le ballon. Des qualités qui correspondent parfaitement à un milieu organisateur chargé d’initier les offensives.

Des lacunes dans les duels qui interrogent

En revanche, les chiffres révèlent aussi les limites du futur Stéphanois. Là où l’on attend généralement un milieu défensif dominateur dans les impacts, Csongvai affiche des statistiques particulièrement faibles. Il ne remporte que 36 % de ses duels défensifs et seulement 7 % de ses duels aériens, des pourcentages étonnamment bas pour un joueur de son gabarit.

Ces données laissent penser que l’ASSE ne recrute pas un successeur d’Abdoulaye Kanté, capable de multiplier les récupérations et d’imposer un défi physique permanent. Les Verts misent plutôt sur un joueur capable de fluidifier la première relance, d’apporter de la maîtrise technique et de faire progresser le collectif par la qualité de sa distribution.

Cette complémentarité pourrait d’ailleurs orienter les choix tactiques du staff, qui devra entourer Csongvai d’un milieu plus agressif à la récupération afin d’équilibrer l’entrejeu. Le Hongrois arrive avant tout comme un constructeur, un véritable régulateur capable de donner du tempo au jeu stéphanois. Plus Tardieu que Kanté, son recrutement illustre la volonté de l’ASSE de privilégier la qualité de possession et la relance propre plutôt que la seule densité physique au milieu de terrain.