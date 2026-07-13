ASSE : Kilmer prend un nouveau revers pour un dossier à 35 millions d’euros

Alors que l’hypothèse d’un rachat du stade Geoffroy-Guichard par Kilmer a régulièrement alimenté les débats ces derniers mois, le maire de Saint-Étienne et président de Saint-Étienne Métropole, Régis Juanico, a de nouveau fermé la porte à une vente.

Le dossier Geoffroy-Guichard continue de faire parler à Saint-Étienne. Si Kilmer Sports Ventures a déjà précisé qu’aucun projet de rachat n’était étudié et qu’aucune discussion n’était engagée, le propriétaire de l’ASSE depuis 2024 pourrait tout de même voir dans la maîtrise de son stade un levier stratégique pour développer les revenus du club, la collectivité n’a manifestement aucune intention de céder son enceinte emblématique.

Dans un entretien accordé à Les Échos, Régis Juanico a réaffirmé une position sans ambiguïté : le Chaudron n’est pas à vendre. Une déclaration qui enterre, au moins à court terme, les spéculations autour d’un éventuel rachat du stade par les dirigeants stéphanois.

Régis Juanico défend le patrimoine stéphanois

Le maire de Saint-Étienne a tenu à rappeler l’attachement populaire exceptionnel dont bénéficie Geoffroy-Guichard.

« Tous les 15 jours, des centaines de supporters font plus de 500 kilomètres pour venir voir un match à Geoffroy-Guichard, c’est unique ! Le 9 mai, pour célébrer l’épopée, la ville a organisé la journée « Tous en Vert ». Tous les commerçants ont décoré leur boutique, et les Stéphanois comme les supporters ont adopté le dress-code. »

Pour l’élu, le stade dépasse largement le simple cadre sportif et fait partie intégrante du patrimoine de la ville.

Un dossier à près de 35 millions d’euros bloqué

Interrogé sur les rumeurs apparues pendant la campagne municipale concernant un possible désengagement de Saint-Étienne Métropole, Régis Juanico a également balayé cette hypothèse.

« Le stade appartient à Saint-Étienne Métropole. Il est mis à la disposition du club moyennant une redevance annuelle de 1,6 M€ et cela donne satisfaction à tout le monde. On a un public qui mérite la L1, et les dirigeants m’ont dit qu’ils feraient tout pour remonter. »

Cette déclaration confirme que la convention actuelle reste le modèle privilégié par la Métropole. L’ASSE continue donc d’exploiter Geoffroy-Guichard en tant que locataire, avec une redevance annuelle de 1,6 million d’euros, sans perspective de changement immédiat.

Un petit frein pour la stratégie de Kilmer

Depuis son arrivée à la tête de l’ASSE, Kilmer Sports Ventures travaille sur une stratégie de développement à long terme. Dans cette logique, devenir propriétaire du stade aurait permis au club de contrôler davantage ses recettes liées à l’exploitation de l’enceinte (hospitalités, naming, événements, commerces ou encore exploitation hors football).

La prise de position répétée de Régis Juanico constitue donc un revers pour cette ambition, même si Kilmer ne faisait, pour l’instant, pas du rachat du stade une priorité. Déjà durant la campagne municipale, Régis Juanico s’était opposé publiquement à une vente de Geoffroy-Guichard, considérant le stade comme un patrimoine historique et identitaire de Saint-Étienne.

À court terme, Kilmer devra donc composer avec le modèle actuel. Si la montée en Ligue 1 demeure la priorité sportive, le dossier du stade semble désormais refermé, au moins tant que la gouvernance actuelle de Saint-Étienne Métropole restera en place.