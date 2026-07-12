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FRANCE

PSG Mercato : Paris grillé par un cador anglais pour un monstre de la Coupe du Monde

Par William Tertrin - 12 Juil 2026, 23:00

Alors que le PSG chercherait à renforcer son poste de gardien, un dossier prioritaire pourrait lui échapper.

Le PSG pourrait perdre du terrain dans l’un des dossiers les plus importants de son mercato estival. Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, Chelsea a fait de Diogo Costa sa priorité absolue pour renforcer son poste de gardien de but et serait désormais en pole position devant le club parisien.

Le gardien international portugais de 26 ans figure depuis plusieurs mois parmi les profils appréciés par les décideurs parisiens. Son excellent jeu au pied, sa sérénité dans les sorties aériennes et ses qualités sur sa ligne en font l’un des gardiens les plus convoités du marché européen. Sa Coupe du monde a d’ailleurs fait grimper sa cote.

Chelsea prêt à payer les 60 millions d’euros réclamés

Le principal obstacle dans ce dossier reste le prix fixé par le FC Porto. Les Dragons ne souhaitent pas négocier et exigent le paiement intégral de la clause libératoire de leur capitaine, estimée à 60 millions d’euros. Cette clause a été fixée lors de la prolongation de contrat du joueur jusqu’en 2030.

D’après Ekrem Konur, Chelsea prépare désormais des démarches concrètes afin de conclure rapidement l’opération. Les Blues souhaitent restructurer leur hiérarchie au poste de gardien et considèrent Diogo Costa comme la recrue idéale pour s’installer durablement comme numéro un.

Un revers potentiel pour le PSG

Pour le PSG, cette évolution représente une mauvaise nouvelle. Le club de la capitale surveille depuis longtemps le portier portugais, considéré comme l’un des meilleurs spécialistes européens à son poste. Cependant, Lucas Chevalier veut rester à Paris, et Matvey Safonov ainsi qu’Alessandro Longoni sont sous contrat.

Si Chelsea venait à lever la clause libératoire, Paris disposerait de très peu de marge de manœuvre pour inverser la tendance. Le dossier pourrait alors obliger les dirigeants parisiens à activer d’autres pistes afin de compenser un éventuel départ au poste de gardien, et le nom du Japonais Zion Suzuki a d’ailleurs été évoqué.

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