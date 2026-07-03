PSG Mercato : Paris a passé la seconde pour un gardien qui brille au Mondial

Le PSG serait entré en discussions très avancées avec le FC Porto pour recruter Diogo Costa, gardien international portugais.

Le PSG avance concrètement sur une piste majeure pour renforcer son dernier rempart. Selon des informations relayées par le journaliste Gary de Jesus dans l’After Foot après le succès du Portugal contre la Croatie (2-1), le club de la capitale aurait entamé des discussions avancées avec le FC Porto pour Diogo Costa.

Cette tendance a déjà été confirmée par le passé, et certaines sources ont évoqué des contacts réguliers entre les deux clubs autour du gardien portugais de 26 ans, qui a été très en vue face à la Croatie avec 5 arrêts au total.

Une clause fixée à 60 millions d’euros

Le dossier pourrait rapidement s’accélérer pour une raison simple : la situation contractuelle du portier. Diogo Costa aurait récemment prolongé son contrat avec le FC Porto, avec une clause libératoire estimée à 60 millions d’euros.

Évalué à environ 40 millions d’euros sur le marché, le gardien portugais représente un investissement important mais cohérent pour un club parisien en quête de stabilité dans les cages.

Un profil qui séduit la direction parisienne

À Paris, le profil de Diogo Costa fait l’unanimité en interne. Gardien moderne, excellent dans le jeu au pied et très solide sur sa ligne, il est régulièrement cité parmi les références européennes à son poste.

Son expérience avec le FC Porto et la sélection portugaise, combinée à sa régularité en Ligue des champions, en fait une option sérieuse pour le PSG, qui cherche visiblement un nouveau numéro 1. L’arrivée du Portugais pourrait ainsi rebattre les cartes avec Safonov et Chevalier, annoncé partant cet été.

Un transfert majeur du mercato estival ?

Le dossier reste encore en phase de négociations, mais la tendance est claire : le PSG est bien entré dans une logique active sur Diogo Costa.

Avec un Mondial et une forte exposition internationale, le gardien du FC Porto pourrait devenir l’un des grands noms du mercato estival, si les discussions aboutissent entre Paris et le club portugais.