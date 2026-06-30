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PSG : l’émir prépare 250 M€ pour atomiser le mercato, les stars vont pleuvoir à Paris ! 

Par Bastien Aubert - 30 Juin 2026, 21:40
L'émir du Qatar
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Habitué à moins miser sur le bling bling ces deux dernières années, le PSG serait prêt à injecter pas moins de 250 millions d’euros pour dynamiter le mercato.

Le PSG pourrait bien redevenir l’un des acteurs les plus offensifs du mercato européen. Après deux étés marqués par une stratégie davantage tournée vers les jeunes talents et la construction d’un collectif, le club de la capitale serait prêt à sortir le chéquier.

250 M€ sur la table du PSG ?

Selon Fichajes, les propriétaires qataris envisageraient d’investir jusqu’à 250 millions d’euros afin de renforcer l’effectif de Luis Enrique. Une enveloppe qui permettrait au champion d’Europe de frapper plusieurs gros coups au cours des prochaines semaines. Parmi les priorités figure Maghnes Akliouche. Le milieu offensif de l’AS Monaco est annoncé avec insistance dans le viseur parisien et les discussions avanceraient favorablement.

Le PSG suit également de très près Yan Diomandé, considéré comme l’un des jeunes talents les plus prometteurs du marché, ainsi qu’Eli Junior Kroupi, dont le profil plaît beaucoup à la cellule de recrutement parisienne.

L’attaque et un latéral gauche visés 

Mais le mercato ne devrait pas s’arrêter au secteur offensif. Toujours selon le média espagnol, le club de la capitale souhaite également recruter un latéral gauche de haut niveau afin d’instaurer une véritable concurrence avec Nuno Mendes, très sollicité ces dernières saisons. 

Avec une telle capacité d’investissement, Luis Enrique disposerait d’un effectif encore plus compétitif pour défendre les ambitions parisiennes en France comme sur la scène européenne. Reste désormais à savoir si cette enveloppe annoncée se traduira par des signatures concrètes. Une chose est sûre : le PSG entend rester l’un des grands animateurs du mercato estival.

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