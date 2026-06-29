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FRANCE

PSG : ça coince sérieusement pour le transfert de Yan Diomandé !

Par Louis Chrestian - 29 Juin 2026, 10:20
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Le PSG avance sur le dossier Yan Diomandé, mais le RB Leipzig ne compte clairement pas faciliter la tâche aux dirigeants parisiens. Malgré l’intérêt concret de Paris et la volonté du joueur de rejoindre rapidement la capitale, les discussions butent sur une exigence XXL du club allemand.

Selon Fabrizio Romano, le PSG est bien en contact avec Leipzig afin de trouver une solution pour boucler l’arrivée de l’ailier ivoirien. Mais pour l’instant, les positions restent éloignées.

Leipzig réclame plus de 100 M€ pour un départ immédiat

Le RB Leipzig exigerait une indemnité supérieure à 100 millions d’euros pour laisser partir Yan Diomandé dès cet été. Une somme énorme, qui témoigne de l’importance prise par le joueur dans le projet allemand.

Leipzig aurait toutefois ouvert une seconde porte : accepter un montant différent, à condition que Diomandé reste en Allemagne sous la forme d’un prêt d’une saison.

Une formule qui permettrait au club allemand de sécuriser une grosse vente tout en conservant son crack une année de plus.

Le PSG veut Diomandé tout de suite

C’est là que le dossier se complique. Le PSG ne souhaite pas attendre l’été prochain et voudrait pouvoir intégrer Yan Diomandé immédiatement à l’effectif de Luis Enrique.

Paris considère le joueur comme une opportunité majeure pour renforcer son secteur offensif et préparer l’avenir. Mais la direction parisienne doit désormais choisir : accepter de casser sa tirelire ou trouver une formule capable de convaincre Leipzig sans laisser filer le dossier.

Un bras de fer qui peut encore faire basculer le mercato

Le PSG garde l’avantage sur le choix du joueur, mais Leipzig détient la clé financière. Le club allemand sait que Diomandé attire plusieurs cadors européens et compte profiter de cette concurrence pour faire monter les enchères.

Les négociations se poursuivent, mais une chose est déjà certaine : pour recruter Yan Diomandé dès cet été, Paris devra répondre aux exigences très élevées du RB Leipzig. Sinon, le dossier pourrait rapidement se transformer en feuilleton du mercato.

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