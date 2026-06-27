La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

En coulisses, Luis Enrique a un plan bien précis pour le mercato estival du PSG.

Luis Enrique ne change pas de cap. Alors que le mercato estival s’accélère, l’entraîneur du PSG a fixé une ligne de conduite très claire à Luis Campos. L’objectif n’est pas seulement de vendre, mais surtout de conserver un effectif suffisamment dense pour rester compétitif sur tous les tableaux.

Luis Enrique sait ce qu’il veut au PSG

Selon L’Équipe, la direction sportive parisienne a arrêté un principe simple : chaque départ du groupe professionnel sera compensé par une arrivée. Une stratégie qui doit permettre au PSG de préserver son équilibre tout en poursuivant le renouvellement de l’effectif.

À ce jour, deux dossiers sont particulièrement avancés dans le sens des départs. Lee Kang-in et Gonçalo Ramos sont tous deux en négociations et pourraient quitter la capitale dans les prochaines semaines. Deux sorties importantes qui obligeraient automatiquement le club à recruter de nouveaux profils.

Du sang neuf sans réduire les options à disposition

En interne, Luis Enrique répète le même message depuis plusieurs mois. Le technicien espagnol souhaite « régénérer » son groupe en injectant du sang neuf, sans pour autant réduire les options à sa disposition. L’idée est de rajeunir certains secteurs tout en maintenant un effectif capable de répondre aux exigences d’une saison marathon.

Luis Campos travaille donc sur plusieurs pistes, aussi bien en attaque qu’au milieu ou en défense. Le conseiller sportif parisien sait que chaque départ déclenchera une nouvelle offensive sur le marché, conformément à la feuille de route fixée par son entraîneur. Le PSG s’apprête ainsi à vivre un mercato animé, guidé par une priorité qui ne souffre aucune exception : renouveler l’effectif sans jamais l’affaiblir.