Norvège – France : règlement de comptes pour deux joueurs du PSG, Dembélé choque après son triplé

Malgré la large victoire de l’équipe de France face à la Norvège (4-1), deux réactions ont retenu l’attention après la rencontre. Désiré Doué a tenu à mettre fin aux débats autour de sa relation avec Bradley Barcola, tandis qu’Ousmane Dembélé a surpris tout le monde avec son analyse après un triplé parfait.

L’équipe de France poursuit son sans-faute dans cette Coupe du monde 2026. Vainqueurs de la Norvège (4-1, notes ici), les Bleus ont une nouvelle fois pu compter sur leurs joueurs offensifs, en particulier ceux du PSG, avec un Ousmane Dembélé étincelant, auteur d’un triplé, et un Désiré Doué buteur en fin de rencontre.

Malgré une prestation individuelle exceptionnelle, l’attaquant français a refusé de mettre sa performance personnelle au premier plan. En zone mixte, Dembélé a d’ailleurs livré une réaction assez étonnante.

« C’est un moment unique et important pour moi. Je pense que j’ai été plus influent face au Sénégal ou l’Irlande du Nord. Le plus important, c’est de rester concentré. Il y a des choses importantes qui vont arriver. Je me sens très bien, que ce soit sur le terrain ou avec l’équipe. On doit penser à l’équipe. »

Désiré Doué recadre le débat autour de Bradley Barcola

Dans le même temps, Désiré Doué a souhaité mettre un terme aux comparaisons récurrentes avec son coéquipier du PSG, Bradley Barcola. Depuis plusieurs semaines, les deux jeunes Parisiens sont régulièrement présentés comme des concurrents directs, aussi bien en club qu’en sélection.

Une vision que Doué ne partage absolument pas.

« C’est vous qui nous mettez en concurrence. Même à Paris, quand je suis arrivé, vous avez toujours eu ce discours. Mais nous, on aime jouer ensemble. Il y a plein de matchs où nous sommes associés et on s’entend super bien sur le terrain, mais aussi très bien en dehors. Je suis très content qu’il m’ait fait une magnifique passe. »

Le buteur français fait référence à la passe décisive offerte par Bradley Barcola sur son premier but de la tête en carrière professionnelle, symbole d’une complicité qui dépasse largement la supposée rivalité entretenue autour des deux joueurs du PSG.