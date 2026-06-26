Norvège – France (1-4) : les Bleus cartonnent et terminent 1ers du groupe, les buts en vidéo

Ce vendredi soir, l’équipe de France a cartonné la Norvège, grâce notamment à un triplé d’Ousmane Dembélé, ce qui lui a permis de terminer première de son groupe I.

L’équipe de France a parfaitement conclu la phase de groupes en s’imposant 4-1 face à la Norvège (notes ici), un concurrent direct pour la première place du groupe I. Les Norvégiens avaient choisi de laisser plusieurs de leurs stars, dont Erling Haaland, Martin Ødegaard et Alexander Sørloth, sur le banc, ce qui a facilité la tâche des Bleus.

Les Français ont démarré la rencontre sur un rythme très élevé. Dès les premières secondes, Kylian Mbappé trouvait la barre transversale avant qu’Ousmane Dembélé n’ouvre le score à la 7e minute. Très inspirés offensivement, les Bleus continuaient de dominer et Dembélé inscrivait un deuxième but à la 20e minute après un nouveau service de Mbappé. La Norvège réagissait immédiatement grâce à Aasgaard (21e), profitant d’un moment de déconcentration française, mais les hommes de Didier Deschamps reprenaient rapidement le contrôle. Avant la pause, Dembélé réalisait un superbe triplé en marquant une troisième fois à la 32e minute, permettant à la France de rentrer aux vestiaires avec une avance méritée de deux buts.

En seconde période, la Norvège tentait de revenir et obtenait un penalty. Mike Maignan se montrait toutefois décisif en repoussant la tentative de Larsen, préservant ainsi l’avantage français. Malgré quelques occasions norvégiennes en fin de match, le gardien français continuait de briller. Les changements apportaient également du sang neuf, et dans le temps additionnel, Désiré Doué inscrivait le quatrième but de la tête sur un centre de Bradley Barcola.

Grâce à cette victoire convaincante (4-1), l’équipe de France termine à la première place du groupe I, et devrait affronter la Suède mardi à 23 heures.

Les buts français en vidéo

Ousmane Dembélé ouvre le score pour les Bleus ! ⚽️🔥

Il élimine son défenseur d'une feinte avant d'ajuster parfaitement le gardien.



La France mène 1-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/lbtwnnXdk8 — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026

Doublé pour le Ballon d'Or Ousmane Dembélé ! ⚽️🔥

Il repique dans l'axe avant de décocher une magnifique frappe enroulée. Le Ballon d'Or frappe encore !



La France mène 2-0.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/9j5gqordIs — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026

Triplé pour Ousmane Dembélé ! ⚽️😍

L'attaquant des Bleus conclut d'une superbe frappe et poursuit son récital.



La France mène 3-1.



Suivez le match sur M6 et M6+ : https://t.co/A2JlsawZr6#CDM2026 #FIFAWorldCup #EquipeDeFrance #NORFRA pic.twitter.com/yFSy0oOhUv — M6 – Coupe du Monde de la FIFA 2026™ (@M6) June 26, 2026