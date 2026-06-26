Norvège – France (1-4) : les notes des Bleus, portés par un immense Ousmane Dembélé

Ce vendredi soir, l’équipe de France a fait le boulot face à une équipe de Norvège remaniée, et s’est imposée 4 buts à 1 grâce à un triplé grandiose signé Ousmane Dembélé et un but de Désiré Doué. Mike Maignan a notamment arrêté un penalty, et les Bleus terminent 1ers de leur groupe I, avec 9 points sur 9. Rendez-vous en 16es, probablement face à la Suède, mardi à 23 heures.

Les tops

DEMBÉLÉ

On attendait enfin un match référence du Ballon d’Or, et on l’a eu ! Déjà buteur et passeur contre l’Irak, il a cette fois été l’auteur d’un triplé retentissant. D’abord décisif sur une frappe puissante suite à un crochet (6e), il a ensuite signé un doublé d’une enroulée pied gauche (19e), avant de tripler la mise à la 32e avec un nouveau crochet, feinte de frappe, crochet et une frappe enroulée dans le filet opposé. Un match prodigieux, qui s’est conclu à la 65e pour l’entrée de Barcola.

MBAPPÉ

Cette fois, il n’a pas inscrit un doublé, mais plutôt un doublé de passes décisives. Pourtant, dès les premières secondes, il a fracassé la barre transversale sur une frappe puissante en angle fermé. Peu après, sur les deux premiers buts de Dembélé, il a l’intelligence de le décaler sur le côté, et la magie a pu opérer. Même s’il n’a pas marqué, il a quand même su faire passer quelques frissons dans la surface adverse. Remplacé à la 87e par Mateta.

MAIGNAN

Piégé par la réduction du score de Thelo Aasgaard à la 21e, il a su maintenir son équipe dans le match et éviter le 3-2 lorsque la Norvège a bénéficié d’un penalty. Face à Jorgen Larsen, le joueur de l’AC Milan a pris le dessus et plongé du bon côté pour écarter le danger.

Les flops

HERNANDEZ

Si le secteur défensif est peut-être la seule faiblesse de cette équipe de France, le latéral gauche a symbolisé ces difficultés en se faisant piéger par Oscar Bobb à la 48e, qu’il a fauché en tendant la jambe, provoquant un penalty. Heureusement, Maignan a limité la casse en repoussant le danger.

KOUNDÉ

Pas forcément mieux sur son côté droit, il a beaucoup été bousculé et n’a jamais vraiment dégagé de sérénité. Les attaquants adverses l’ont régulièrement pris pour cible et plusieurs de ses interventions ont manqué de maîtrise, notamment dans le domaine aérien. Remplacé par Gusto à la 87e.

DOUÉ

Préféré à Barcola pour ce match, on ne peut pas dire qu’il ait marqué beaucoup de points aux yeux du staff tricolore. Beaucoup de choses tentées assez inutiles, et il était proche de marquer son but à la 42e, mais a finalement retardé l’échéance pour mettre le but du KO en toute fin de match d’une tête décroisée sur un centre de Barcola. Pas de quoi changer la nature de son match pour autant, un peu décevant comme son compère Michael Olise.

Les notes des Bleus

Maignan (7) – Koundé (4), Upamecano (5), Lacroix (5), T. Hernandez (4) – Koné (7), Tchouaméni (6) – Dembélé (9), Olise (5), Doué (5) – Mbappé (8).