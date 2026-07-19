Espagne – Argentine : les compos de la finale sont connues !

Les compos officielles de la grande finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine.

Ce dimanche soir, l’Espagne et l’Argentine s’affrontent pour la grande finale de la Coupe du monde 2026. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Luis de la Fuente et Lionel Scaloni. Coup d’envoi à 21 heures au MetLife Stadium.

Les compos de la finale

Espagne : Simón – Porro, Cubarsí, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal.

Argentine : Martínez – Montiel, Romero, Martínez, Tagliafico – De Paul, Fernández, Mac Allister, Gonzalez – Messi, Álvarez.