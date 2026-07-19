France – Angleterre (4-6) : l’ère Deschamps se termine par une défaite spectaculaire

Longtemps dépassés et menés 4-0 à la pause, les Bleus ont réalisé une incroyable réaction en seconde période avant de finalement s’incliner face aux Three Lions dans la petite finale du Mondial 2026.

La petite finale de la Coupe du monde 2026 a offert un scénario complètement fou entre la France et l’Angleterre au Hard Rock Stadium de Miami. Battus en demi-finales respectivement par l’Espagne (0-2) et l’Argentine (1-2), les deux pays voulaient sauver l’honneur en décrochant la médaille de bronze.

Mais le début de rencontre a rapidement tourné au cauchemar pour les Bleus. Dominée dans l’impact et dépassée défensivement, l’équipe de Didier Deschamps a encaissé quatre buts avant la pause. Declan Rice a ouvert le score dès la 3e minute, avant qu’Ezri Konsa puis Bukayo Saka, auteur d’un doublé, ne permettent aux Anglais de rejoindre les vestiaires avec une avance impressionnante de quatre buts.

Une réaction française spectaculaire

Au retour des vestiaires, les changements opérés par Didier Deschamps ont totalement changé le visage de la sélection française. Plus agressifs et libérés, les Bleus ont lancé une remontée improbable.

Kylian Mbappé a rapidement réduit l’écart, avant que Bradley Barcola puis une nouvelle réalisation du capitaine français ne ramènent la France à seulement un but de l’Angleterre (4-3). Pendant plusieurs minutes, le scénario d’une remontée historique semblait possible.

Mais malgré une énorme pression française, les occasions manquées ont coûté cher. Michael Olise puis Mbappé ont notamment eu des opportunités d’égaliser sans parvenir à tromper Dean Henderson.

Saka et Bellingham scellent la victoire anglaise

En fin de match, l’Angleterre a obtenu un penalty après une faute de Malo Gusto dans la surface. Bukayo Saka a transformé la sanction et signé un triplé pour redonner de l’air aux Three Lions.

Ousmane Dembélé a bien redonné un dernier espoir aux Bleus dans le temps additionnel, mais Jude Bellingham a finalement assuré la victoire anglaise dans les dernières secondes (6-4).

Cette rencontre restera comme un match à deux visages pour la France : totalement dépassée en première période, puis capable d’un incroyable sursaut après la pause. Pour Didier Deschamps, cette dernière sortie sur le banc tricolore se termine donc avec une grande déception, malgré une réaction qui aura montré le caractère de son groupe.