RC Lens Mercato : déjà un premier coup dur pour le départ de Jeremy Agbonifo

Le jeune ailier suédois Jeremy Agbonifo est proche de quitter le RC Lens pour rejoindre la Pologne. Prêté au Jagiellonia Białystok, il pourrait disposer d’une option d’achat, mais son montant devrait finalement être inférieur.

Arrivé au RC Lens en janvier 2025 avec le statut de jeune talent à fort potentiel, Jeremy Agbonifo s’apprête déjà à découvrir un nouveau championnat. L’ailier suédois devrait rejoindre le Jagiellonia Białystok sous la forme d’un prêt avec option d’achat.

Cette opération représente un nouveau virage dans la carrière du joueur de 20 ans, qui n’a pas jamais réussi à s’imposer sous le maillot sang et or malgré des qualités reconnues avant sa signature : vitesse, percussion et capacité à éliminer dans les un-contre-un.

Une option d’achat revue à la baisse

Mais alors que L’Équipe évoquait une option d’achat pouvant atteindre 3 millions d’euros, les dernières informations venues de Pologne indiquent que le montant réel devrait être inférieur à cette somme. Les négociations entre Lens et le club polonais portent encore sur les derniers détails de l’accord.

Pour le RC Lens, l’objectif est clair : permettre à Agbonifo de retrouver du temps de jeu et de la confiance afin de valoriser un investissement réalisé quelques mois plus tôt. Le club artésien avait levé une option d’achat très onéreuse (6,5 millions d’euros) après son prêt payant (1 million) en provenance du BK Häcken.

Un talent encore à relancer

Avant Lens, Jeremy Agbonifo avait connu un parcours prometteur. International suédois chez les jeunes, il était également passé par l’académie du FC Porto avant de revenir au BK Häcken, où il avait attiré l’attention grâce à ses qualités offensives.

Son passage en Suisse au FC Bâle n’a toutefois pas permis de confirmer les attentes, avec seulement deux buts en seize apparitions avant son retour en Suède. Désormais, le Jagiellonia Białystok espère relancer un joueur dont le potentiel reste important.