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RC Lens Mercato : accord trouvé pour un nouveau départ !

Par Fabien Chorlet - 18 Juil 2026, 12:40
Jeremy Agbonifo sous le maillot du FC Bâle

Le RC Lens et le club polonais du Jagiellonia Białystok seraient parvenus à un accord pour le prêt avec option d’achat de Jeremy Agbonifo.

Depuis le début du mercato estival, le RC Lens se montre très actif, aussi bien dans le sens des arrivées que des départs. Si quatre recrues ont déjà rejoint les rangs sang et or (Mickaël Cuisance, Thorgan Hazard, Michał Skóraś et Maik Nawrocki) et qu’une cinquième est attendue dans les prochains jours (Armando Obispo), de nombreux joueurs ont déjà quitté le club artésien cet été, qu’ils soient libres, de retour de prêt ou prêtés : Adrien Thomasson, Malang Sarr, Allan Saint-Maximin, Wesley Saïd, Angelo Fulgini, Arthur Masuaku, Yannick Pandor, Fodé Sylla, Oscar Lenne, Kembo Diliwidi, Anthony Bermont et Goduine Koyalipou.

Agbonifo va rebondir en Pologne

Le directeur sportif lensois, Jean-Louis Leca, aurait bouclé un nouveau départ : celui de Jeremy Agbonifo. Selon les informations de L’Équipe, l’attaquant suédois devrait être prêté au Jagiellonia Białystok. Le Racing et le club polonais auraient trouvé un accord pour un prêt d’une saison de l’ancien joueur du FC Bâle, assorti d’une option d’achat fixée à 3 millions d’euros.

Recruté définitivement à l’été 2025 par le RC Lens contre 6,5 millions d’euros, Jeremy Agbonifo n’est jamais parvenu à s’imposer dans l’Artois et va donc tenter de se relancer dans le championnat polonais.

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