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FRANCE

RC Lens : énorme révélation sur la rumeur Jean-Louis Leca à l’OM

Par William Tertrin - 17 Juil 2026, 09:00
Jean-Louis Leca (RC Lens)

Alors que l’OM avait étudié la piste Jean-Louis Leca pour renforcer son organigramme sportif, une nouvelle révélation vient relancer le dossier.

La rumeur Jean-Louis Leca à l’OM prend une nouvelle tournure. Révélée il y a plusieurs semaines lorsque Marseille cherchait un directeur sportif, les informations faisaient état d’un intérêt de l’OM pour le dirigeant lensois : le club phocéen aurait mandaté un cabinet afin d’étudier plusieurs profils pour son poste de directeur sportif, dont celui de Leca.

Mais selon Romain Molina, le récit serait différent. Le journaliste affirme que Jean-Louis Leca aurait proposé ses services à l’OM, faisant fuiter l’inverse. Une révélation qui change totalement la perception du dossier et qui pourrait faire parler chez les supporters lensois.

Le nom de Jean-Louis Leca a bel et bien circulé

Finalement, le Corse est resté au RC Lens, où il occupe un rôle majeur dans la construction du projet sportif. Les différentes informations publiées ces dernières semaines confirment toutefois que son profil avait bien attiré l’attention de Marseille, à la recherche d’un nouveau patron sportif avant la nomination de Grégory Lorenzi.

Reste désormais à savoir quelle est la part exacte de vérité dans cette nouvelle version. Une chose est certaine : le nom de Jean-Louis Leca a bel et bien circulé dans les couloirs de l’OM, et cette affaire pourrait encore alimenter les débats autour de l’avenir du dirigeant lensois.

RC LensOM

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