Si Grégory Lorenzi a été nommé directeur sportif de l’OM, le club phocéen avait tâté le terrain auparavant pour débaucher Jean-Louis Leca du RC Lens.

L’OM a longtemps travaillé en coulisses avant de choisir son nouveau directeur sportif. Finalement, c’est Grégory Lorenzi qui a été retenu pour accompagner Pablo Longoria dans le développement du projet marseillais. Mais avant cette nomination, plusieurs profils ont été étudiés, dont celui de Jean-Louis Leca.

Selon L’Équipe, l’ancien gardien corse a été approché il y a un peu plus d’un mois par le cabinet chargé d’identifier le futur directeur sportif du club phocéen. Une marque de considération importante pour celui qui a rapidement gravi les échelons au RC Lens depuis la fin de sa carrière de joueur.

Une offre difficile à ignorer

L’intérêt marseillais ne s’est pas limité à une simple prise de renseignements. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM aurait mis sur la table une proposition salariale spectaculaire. Le salaire proposé à Jean-Louis Leca aurait été supérieur à cinq fois celui qu’il perçoit actuellement à Lens ! Une offre qui témoigne de la confiance accordée à son profil et de la volonté marseillaise d’attirer des dirigeants capables d’accompagner les ambitions du club. Dans un football où les dirigeants de haut niveau sont de plus en plus recherchés, l’OM semblait prêt à réaliser un investissement conséquent pour convaincre l’ancien portier de rejoindre la Commanderie.

Malgré l’importance de l’offre, Jean-Louis Leca a finalement choisi de décliner la proposition. Flatté par l’intérêt d’un club du standing de l’OM, le dirigeant lensois a préféré poursuivre son aventure dans l’Artois. Un choix qui en dit long sur son attachement au projet lensois et sur la place qu’il occupe désormais au sein de l’organisation du club sang et or. Depuis plusieurs mois, Leca est considéré comme l’un des hommes forts du RC Lens. Sa proximité avec le vestiaire, sa connaissance du football et son influence grandissante en interne lui permettent de peser dans plusieurs dossiers stratégiques.

Une preuve de la nouvelle dimension de Leca

Cet épisode confirme en tout cas la montée en puissance de Jean-Louis Leca dans le paysage du football français. Quelques années après avoir raccroché les gants, l’ancien gardien est désormais considéré comme un dirigeant crédible par des clubs aux ambitions européennes.

Pour le RC Lens, ce refus constitue également une excellente nouvelle. Alors que plusieurs changements ont déjà eu lieu ces derniers mois au sein de l’organigramme, conserver un élément apprécié et identifié à l’ADN du club représente un signal positif. L’OM, de son côté, a finalement trouvé son bonheur avec Grégory Lorenzi. Mais cette tentative avortée montre que Jean-Louis Leca est aujourd’hui l’un des profils les plus convoités parmi la nouvelle génération de dirigeants français.