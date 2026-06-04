Pierre Sage sur le départ, les dirigeants du RC Lens ont commencé les auditions de son possible remplaçant.

Le RC Lens n’attend pas pour préparer l’après-Pierre Sage. Si aucun départ n’a encore été officiellement acté, le club artésien travaille déjà activement sur la succession de son entraîneur. Et un premier nom se détache dans les discussions.

Pantaloni reçu par Leca à Paris !

Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, une rencontre a eu lieu ce jeudi à Paris entre Olivier Pantaloni et Jean-Louis Leca. L’ancien entraîneur de l’AC Ajaccio fait partie des profils étudiés par la direction lensoise pour prendre les commandes de l’équipe première en vue de la saison prochaine. Cette entrevue marque une étape importante dans le processus de recrutement.

Toujours selon la même source, Jean-Louis Leca joue un rôle majeur dans le secteur sportif lensois. Cependant, le dossier de l’entraîneur ne dépendrait pas uniquement de lui. « Sur la nomination du coach lensois, le Directeur Général de Lens a la main », explique Mohamed Toubache-Ter. Un détail loin d’être anodin.

Benjamin Parrot au centre des décisions

Le véritable décideur dans ce dossier serait donc Benjamin Parrot. Le directeur général du RC Lens disposerait d’un poids déterminant dans le choix du futur entraîneur, même si les avis du secteur sportif restent évidemment essentiels. Cette organisation montre que le club artésien souhaite prendre une décision mûrement réfléchie avant d’officialiser son futur technicien. Ces dernières heures, plusieurs noms ont été associés au club artésien. Outre Olivier Pantaloni, d’autres profils expérimentés ont circulé autour du projet lensois.

L’entretien organisé à Paris démontre toutefois que le RC Lens entre désormais dans une phase concrète de son processus de sélection. Le club veut rapidement clarifier la situation afin d’aborder le mercato estival avec un projet sportif parfaitement défini. Le successeur éventuel de Pierre Sage héritera d’un défi important : maintenir le RC Lens parmi les équipes ambitieuses du championnat tout en poursuivant le travail de reconstruction engagé ces derniers mois. Dans cette optique, le choix du futur coach sera probablement l’une des décisions les plus importantes de l’été dans l’Artois.