La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Pierre-Emile Höjbjerg pas certain de rester cet été, l’OM aurait pris les devants pour le remplacer par un milieu défensif brésilien au mercato.

L’OM prépare déjà l’avenir de son entrejeu. Alors que l’incertitude plane autour de Pierre-Emile Højbjerg, la direction phocéenne aurait activé plusieurs pistes pour anticiper un éventuel départ. Parmi elles, celle menant à Zé Lucas prend de l’ampleur.

L’OM surveille bien Zé Lucas

Selon Globoesporte, l’OM suit bien la situation de Zé Lucas. À seulement 18 ans, le milieu défensif brésilien évolue actuellement à Sport Recife, en deuxième division auriverde, et représente l’un des profils les plus prometteurs à son poste. International brésilien U20, il possède déjà une belle expérience malgré son jeune âge et correspond au type de pari recherché par Marseille : un joueur à fort potentiel capable de progresser rapidement au plus haut niveau.

L’avenir de Pierre-Emile Højbjerg reste encore incertain sur la Canebière. Le Danois est un élément majeur du milieu marseillais, mais la direction sportive veut se préparer à toutes les éventualités. Avec son profil de récupérateur, sa capacité à gratter des ballons et son potentiel de développement, Zé Lucas pourrait représenter une solution d’avenir pour accompagner le projet de Bruno Genesio.

Une piste pour anticiper l’après Højbjerg ?

Le dossier ne sera toutefois pas simple à conclure. Plusieurs clubs suivent également le jeune Brésilien. Cruzeiro, Flamengo et le Shakhtar Donetsk seraient intéressés par ses services. Cruzeiro serait même déjà en train d’étudier la possibilité de formuler une offre avoisinant les 6 millions d’euros. Sous contrat avec Sport Recife jusqu’en 2028, Zé Lucas dispose donc d’une situation contractuelle favorable à son club, qui pourra faire monter les enchères.

Si Marseille souhaite réellement attirer la pépite brésilienne, il faudra rapidement passer à l’action. Le club phocéen a l’avantage d’avoir identifié un profil intéressant, mais la concurrence pourrait rapidement compliquer les négociations. Après avoir misé sur plusieurs jeunes talents ces derniers mois, l’OM semble vouloir poursuivre cette stratégie avec Zé Lucas.