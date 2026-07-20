OM : McCourt va obtenir un nouveau pactole sur le mercato

La Coupe du monde va également faire les affaires de l’Olympique de Marseille. Grâce au parcours de Gerónimo Rulli et Facundo Medina avec l’Argentine, le club phocéen devrait récupérer près de 437 000 euros. Une rentrée d’argent appréciable pour Frank McCourt en plein mercato estival, qui pourrait même être revue à la hausse.

Rulli et Medina font gagner gros à l’OM

Gerónimo Rulli et Facundo Medina ne sont pas revenus les mains vides de leur aventure avec l’Albiceleste. Au-delà de leur parcours jusqu’en finale de la Coupe du monde, les deux internationaux argentins vont permettre à leur employeur de toucher une indemnité conséquente.

Grâce au programme de redistribution mis en place par la FIFA, l’OM devrait recevoir environ 500 000 dollars, soit près de 437 000 euros. Le dispositif prévoit le versement d’une indemnité d’environ 5 000 dollars par joueur et par jour de présence dans la compétition.

En atteignant la finale avec l’Argentine, Rulli et Medina ont donc permis au compteur marseillais de continuer à tourner jusqu’au terme du tournoi. Une excellente nouvelle financière pour Frank McCourt et la direction olympienne en pleine période de transferts. Sportune

Un montant qui pourrait encore augmenter

Les 437 000 euros attendus ne devraient représenter qu’une partie du chèque total versé à l’OM. À partir de cette édition, la FIFA a également décidé d’indemniser les clubs pour la participation de leurs joueurs aux matchs de qualification.

La somme obtenue grâce à Gerónimo Rulli et Facundo Medina pourrait donc être complétée par une nouvelle prime. De quoi rendre le parcours des deux Argentins encore plus lucratif pour le club provençal.

L’enveloppe globale consacrée par la FIFA à ce programme atteint désormais 355 millions de dollars, soit une augmentation de 70 % par rapport au Mondial 2022.

Sept Marseillais concernés par le dispositif

L’OM ne va pas uniquement percevoir de l’argent grâce à ses deux finalistes. Plusieurs autres joueurs marseillais ont participé à la Coupe du monde : Amine Gouiri avec l’Algérie, Timothy Weah avec les États-Unis, Derek Cornelius avec le Canada, Nayef Aguerd avec le Maroc et Quinten Timber avec les Pays-Bas.

Même si leurs sélections ont été éliminées plus tôt, leur présence dans la compétition donnera également lieu au versement d’indemnités. Le montant total récupéré par Marseille devrait donc largement dépasser les seuls 437 000 euros générés par Rulli et Medina.

Cette manne ne bouleversera évidemment pas à elle seule le budget du mercato olympien. Mais dans un contexte où chaque rentrée d’argent peut compter, elle constitue une belle prime inattendue pour Frank McCourt. Sportivement comme financièrement, le parcours mondial des internationaux marseillais aura fait les affaires de l’OM.