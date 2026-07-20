Bastien Meupiyou (20 ans), qui a quitté le FC Nantes il y a déjà deux ans et sort d’une saison pleine à Alverca, pourrait rebondir en Ligue 1 au mercato estival.

Passé par le FC Nantes, Bastien Meupiyou pourrait prochainement retrouver les pelouses de Ligue 1. Le défenseur central de 20 ans, auteur d’une saison pleine sous les couleurs d’Alverca, figurerait sur les tablettes d’un club ambitieux du championnat de France.

Strasbourg surveillerait Meupiyou

Selon Sebastião Sousa-Pinto, journaliste portugais spécialisé dans le mercato, le RC Strasbourg s’intéresse de près au profil de Bastien Meupiyou. Le club alsacien souhaite renforcer une défense qui a montré quelques fragilités cette saison et cherche des joueurs capables d’incarner l’avenir du projet porté par BlueCo. Avec plusieurs départs possibles dans l’effectif, Strasbourg veut anticiper et investir sur des profils jeunes avec une marge de progression importante.

Après avoir quitté le FC Nantes, Bastien Meupiyou a choisi le Portugal pour poursuivre son développement. Le défenseur a franchi un cap avec Alverca, où il sort d’une saison pleine en première division portugaise. Ses performances ont attiré l’attention de plusieurs recruteurs européens, notamment grâce à son potentiel physique et sa capacité à évoluer dans une défense moderne.

Un profil qui plaît à BlueCo

Formé en France, Meupiyou correspond parfaitement à la stratégie actuelle du club alsacien. À seulement 20 ans, il possède déjà une expérience du haut niveau et représente un investissement sur le moyen terme. Le RC Strasbourg ne serait d’ailleurs pas seul sur le marché portugais puisque le club suivrait également Ibrahima Ba, autre défenseur formé en France et révélé au Portugal. Sous contrat avec Alverca jusqu’en juin 2028, Bastien Meupiyou dispose encore d’une situation contractuelle confortable.

Sa valeur marchande est actuellement estimée à environ 7 millions d’euros par Transfermarkt, un montant qui pourrait évoluer en fonction de la concurrence autour du joueur. Pour le FC Nantes, qui l’avait formé avant son départ, ce dossier sera forcément suivi avec attention. Une éventuelle revente pourrait également représenter une belle reconnaissance du travail effectué au centre de formation.