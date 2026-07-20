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FRANCE

FC Nantes : ça s’accélère enfin pour la future recrue réclamée par Der Zakarian !

Par Bastien Aubert - 20 Juil 2026, 19:40
Michel Der Zakarian, l'entraîneur du FC Nantes
non officiel
Un feu vert. Premier signal faible : l'information vient d'apparaître et reste une simple rumeur. ?

Alors que le FC Nantes poursuit un recrutement plutôt ambitieux, Michel Der Zakarian garde sa priorité de vue pour la suite du mercato estival. 

Le FC Nantes poursuit son mercato estival avec méthode. Après plusieurs renforts déjà enregistrés, Michel Der Zakarian entend encore renforcer son effectif avant le début de la saison et un poste reste considéré comme prioritaire. Depuis plusieurs jours, le technicien du FC Nantes réclame l’arrivée d’un véritable latéral gauche.

Der Zakarian insiste en interne

Un besoin identifié dès les premiers matchs de préparation et qui n’a toujours pas été comblé. L’entraîneur du FC Nantes n’a jamais caché son souhait de disposer d’une solution supplémentaire sur le côté gauche de sa défense. Lors du premier match de préparation, il avait notamment été contraint de repositionner Yassine Benhattab à ce poste, tout en rappelant après la rencontre que son effectif manquait d’un spécialiste. Depuis, la direction sportive travaille activement pour répondre à cette demande.

Selon David Phelippeau, journaliste à Ouest-France, le FC Nantes accélère sérieusement sur ce dossier : « Ça bosse fort pour un latéral gauche au FC Nantes. » Un message qui confirme que les dirigeants nantais multiplient les pistes afin d’offrir rapidement à Michel Der Zakarian le renfort qu’il attend. Même si aucun nom ne filtre pour le moment, les discussions semblent désormais entrer dans une phase plus concrète.

Une priorité pour équilibrer l’effectif du FC Nantes

Le recrutement d’un latéral gauche apparaît aujourd’hui comme l’un des derniers grands chantiers du mercato nantais. Après les arrivées déjà enregistrées, le club souhaite équilibrer son effectif afin de permettre à Michel Der Zakarian de disposer de davantage de solutions dans son système de jeu. Le technicien estime qu’un spécialiste du poste est indispensable pour aborder la saison dans les meilleures conditions, notamment sur le plan défensif.

À mesure que la reprise approche, le FC Nantes entend accélérer sur les dossiers prioritaires. Le poste de latéral gauche figure désormais tout en haut de la liste des urgences. Si les négociations avancent comme espéré, les Canaris pourraient rapidement officialiser une nouvelle recrue. De quoi offrir à Michel Der Zakarian un effectif toujours plus compétitif avant les prochaines échéances.

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