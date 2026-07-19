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FRANCE

FC Nantes Mercato : une offre va tomber pour Mostafa Mohamed !

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 17:40

Le FC Nantes pourrait recevoir une offre prochainement pour Mostafa Mohamed.

La crise couve à la Jonelière. En effet, le FC Nantes fait face à un dossier explosif avec Mostafa Mohamed. L’attaquant égyptien de 28 ans n’a pas réapparu à l’entraînement depuis la reprise le 24 juin et reste injoignable.

Michel Der Zakarian, nouvel entraîneur nantais, n’a d’ailleurs pas caché son incompréhension : « Mostafa… Je n’ai jamais vu ça ! C’est lui qui a décidé de faire ça. On verra quand il revient. » Le joueur, auteur de seulement 4 buts en 24 matchs la saison dernière, a déjà été sanctionné financièrement pour ses absences.

Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec un salaire élevé incompatible avec le budget Ligue 2, Mohamed est poussé vers la sortie par la direction nantaise, qui doit alléger sa masse salariale.

Le Pyramids FC passe à l’action

Et selon Africafoot, le club égyptien du Pyramids FC reste déterminé et prépare une offre concrète de 2,5 millions d’euros. Les Cairotes espèrent profiter de la situation tendue à Nantes pour boucler le transfert, même si Mostafa Mohamed maintient sa priorité : rester en Europe.

Des clubs turcs, saoudiens et qataris suivent également le dossier. Pour le FC Nantes, un départ rapide de l’attaquant égyptien deviendrait une bouffée d’oxygène financière, mais le bras de fer en cours complique les négociations. L’été s’annonce brûlant sur les bords de l’Erdre. Le feuilleton Mohamed ne fait que commencer.

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