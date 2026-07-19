PSG Mercato : Jules Koundé brise le silence après les rumeurs d’arrivée à Paris

Alors que le nom de Jules Koundé a circulé du côté du PSG dans le cadre du mercato estival, le défenseur du FC Barcelone a clairement affiché ses intentions.

Le PSG a été associé ces dernières semaines à Jules Koundé, dont le profil polyvalent plaît aux grands clubs européens. Capable d’évoluer dans l’axe comme au poste de latéral droit, le défenseur français représente une valeur sûre sur le marché des transferts.

Mais malgré les rumeurs évoquant un possible intérêt parisien, Jules Koundé ne semble pas vouloir changer d’air. Interrogé sur son avenir, le joueur du FC Barcelone a rappelé qu’il était engagé sur le long terme avec le club catalan. « Ce que je souhaite, c’est faire une grande saison. Je vais donc bien me reposer d’abord pour revenir plus fort, faire une meilleure saison et aider au maximum le Barça. J’ai vraiment hâte », a-t-il expliqué pour DAZN.

Un contrat jusqu’en 2030 avec le FC Barcelone

Arrivé au Barça en 2022 en provenance du Séville FC, Jules Koundé a rapidement gagné une place importante dans l’effectif blaugrana. Le défenseur de 27 ans a récemment prolongé son contrat jusqu’en juin 2030, preuve de la volonté du club de compter sur lui dans la durée.

Si son nom est apparu dans les discussions autour d’une éventuelle vente destinée à apporter des liquidités au FC Barcelone, le joueur reste concentré sur ses objectifs sportifs. Le club catalan apprécie toujours son apport et sa polyvalence, deux qualités devenues essentielles dans l’effectif.

Le PSG devra donc regarder ailleurs

Sauf énorme retournement de situation, Jules Koundé ne devrait pas devenir une recrue du PSG cet été. Le Français souhaite continuer à défendre les couleurs du Barça et préparer la prochaine saison avec l’ambition de retrouver son meilleur niveau.

Le feuilleton Koundé est donc à oublier, même s’il n’a jamais vraiment existé : malgré les rumeurs parisiennes, le défenseur tricolore privilégie la stabilité et l’histoire qu’il construit actuellement à Barcelone.