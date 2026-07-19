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FRANCE

PSG Mercato : Luis Enrique a fait son choix, un ancien de Ligue 1 passe devant Diomandé

Par William Tertrin - 19 Juil 2026, 08:00

Le PSG a fait d’Eli Junior Kroupi sa priorité en attaque. Si Bournemouth accepte de revoir ses exigences à la baisse, le club parisien pourrait passer à l’action.

Luis Enrique apprécie particulièrement le profil d’Eli Junior Kroupi, ancien de Lorient considéré comme l’une des grandes révélations françaises de la saison en Premier League. L’attaquant de Bournemouth figure parmi les pistes étudiées par le PSG pour renforcer son secteur offensif.

Toutefois, le dossier reste conditionné aux exigences de Bournemouth. Le club anglais réclame toujours près de 100 millions d’euros, bonus compris, un montant jugé trop élevé par les dirigeants parisiens. Le PSG ne passerait concrètement à l’action que si les Cherries acceptaient de revoir leurs prétentions à la baisse pour environ 80-85 millions, comme le révèle @Abdel_hamed6 sur X, qui ajoute que le profil de Kroupi est préféré à celui de Yan Diomandé.

Kroupi veut rejoindre le PSG

De son côté, Eli Junior Kroupi aurait déjà affiché sa préférence. Selon ParisTeam, le jeune international français a informé sa direction de son souhait de rejoindre le club de la capitale. Le joueur souhaiterait toutefois éviter tout conflit avec Bournemouth et aurait demandé à ses dirigeants de faciliter les discussions, sans engager de bras de fer.

À ce stade, aucun accord n’a été trouvé entre les deux clubs. Si la volonté du joueur pourrait peser dans les négociations, le prix fixé par Bournemouth demeure le principal obstacle à une éventuelle avancée du PSG sur ce dossier.

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